台南林百貨摩登遊行 600人踩街

林百貨「府城摩登大遊行」氣氛歡樂。（記者洪瑞琴攝）

一九三二年創立的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」昨天熱鬧登場，以《作伙來林．逗熱鬧》為主題，有卅組團隊、逾六〇〇人踩街，讓市中心瞬間成為嘉年華，吸引滿滿圍觀人潮。

特別的是，台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日台手牽手」、「日台一家親、歡樂向前行」標語參加遊行，象徵台南與日本民間長期的友好，以此呼應日本首相高市早苗的友台言論，成為遊行中的跨國亮點。

摩登大遊行自二〇一四年林百貨再開幕後舉辦至今，成為台南歲末代表性盛會。今年陣容更勝往年，隊伍自河樂廣場啟程，整條末廣町（中正路）變成大型流動舞台。林百貨與艸非火Fake Fire Atelier合作「繽紛旗海共創計畫」，向市民募集近千則祝福語，製成彩色旗幟隨隊伍飄揚。

隊伍中有林百貨旗隊、Focus時尚流行館造型隊與天馬戲創作劇團的高蹺表演；也有武魂擊、鳳天神鼓、樁集日舞美學研習社和S.F.C街舞團以鼓點、節奏展現力與美。台南女中、家齊高中流行服飾科、成大創意所學生妝扮亮眼造型。

踩街熱鬧，民眾紛紛拿起手機捕捉精彩畫面。遊行最後在林百貨前封街表演，虎山實小鼓術擊樂團以震撼鼓聲開啟，還請來統一獅啦啦隊帶來熱舞。

