    彰化歲末活動接力登場 耶誕點燈．演唱．月影燈季

    2025/12/07 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    明年生肖馬年，彰化月影燈季吉祥物Rody跳跳馬提前亮相。（記者張聰秋攝）

    歲末年終，彰化縣政府明年元旦升旗活動，地點延續今年一樣在鹿港鎮立體育場，活動結合園遊會、踩街闖關、親子手作與摸彩，迎接新的一年；本月廿五日行憲紀念日是國定假日，也是耶誕節，縣府十四日將在縣立美術館前廣場舉辦耶誕樹點燈活動，當天下午四點就有園遊會與舞台表演，提前營造過節氣氛，也宣告年終活動正式啟動。

    縣府本月舉辦三項大活動為明年元旦暖身，率先登場的是十四日點燈活動，緊接著二十日在縣立體育場舉辦歲末演唱會，二十七日在八卦山大佛廣場前舉辦二〇二六月影燈季點燈活動。美術館前耶誕樹主燈裝置藝術，或是月影燈季分散在八卦山大佛風景區內不同主題燈區，都是民眾拍網美照、短影音的好地方。

    月影燈季不僅是歲末年終的壓軸活動，更是農曆春節的重頭戲，活動時間從本月二十七日持續至明年三月一日。縣府表示，這次燈季以明年馬年為主題，結合Rody跳跳馬、櫻桃小丸子、燈光秀與旋轉木馬等特色佈景，並與九把刀執導的春節電影《功夫》合作，將於每週五、六、日推出限定主題燈光秀，點燈當晚將有神秘嘉賓蒞臨現場，為民眾帶來驚喜。

