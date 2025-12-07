為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市香山野餐咖啡趴 600親子同樂

    2025/12/07 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化市香山步道東方公園野餐趴活動在廣達2千多坪的大草原上舉行，親子們嬉戲其樂融融。（記者湯世名攝）

    為推廣戶外休閒與親子同樂，彰化市公所昨天在香山步道東方公園廣達二千多坪的草皮上，盛大舉辦「野餐咖啡趴」活動，吸引六百多位攜家帶眷的親子參加，大家在草皮上舖著野餐墊，作伙品嚐美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，其樂融融。

    步道東方公園 2千坪大草皮

    座落在彰化市東區、占地近七公頃的香山步道舊址曾建設為休息站，可惜後來全部荒廢、關閉，市長林世賢讓其「起死回生」，爭取參山國家風景管理處前後補助四千多萬元，重建規劃一、二期及三期的香山步道工程，並整地植栽逾二千坪大草皮，打造出一處休閒、散步的好所在，命名為「香山步道東方公園」。

    園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成一個綠林休憩生態園區，這幾年陸續有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲繁衍，同時搭配不同季節共同構成花卉和蝴蝶共舞的美麗景致，加上園內大草坪，綠草如茵，視野寬敝，已然成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的絕佳勝地。

    聽音樂、看表演、變魔術、玩闖關

    昨天活動精彩豐富，邀請多組團體帶來音樂、舞蹈、氣球秀、烏克麗麗、手指鼓及神祕的魔術表演，另安排親子闖關遊戲、實用咖啡沖泡教學及親子植栽DIY，不少親子敲碗說「希望公所可以常態舉辦類似活動」。

    市長林世賢表示，香山步道東方公園經過整建後，擁有更優美的環境與廣大草坪，非常適合舉辦大型戶外活動。希望透過這次結合野餐、咖啡、表演及美食的盛會，讓大家一同親近自然，度過一個充滿溫馨與歡笑的週末。

    彰化市香山步道東方公園野餐趴活動在廣達2千多坪的大草原上舉行，親子們嬉戲其樂融融。（記者湯世名攝）

