    生活

    南投「橋聳雲天」 增設山訓場、兒童遊戲場

    2025/12/07 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    「橋聳雲天」的山訓場適合十三歲以上的人體驗。（南投縣府提供）

    「橋聳雲天」的山訓場適合十三歲以上的人體驗。（南投縣府提供）

    國道六號國姓交流道下的「橋聳雲天」，原本以綠雕藝術為主的園區，地方希望吸引更多遊客前來，投資二千五百多萬元，增設五至十二歲親子遊樂設施，及十三歲以上的山訓場，六日舉行啟用典禮，希望營造「隱藏版森林樂園」，讓不同年齡層都能體驗冒險與樂趣，未來將串聯福龜休閒農業區和烏溪景觀廊道。

    「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」，昨日舉行啟用典禮，包括南投縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲，及包括立委馬文君等多名民代均到場參加，並有多人體驗挑戰體能的「山訓挑戰區」。

    縣長許淑華表示，國道六號國姓交流道為「全國最高交流道」，前縣長林明溱闢建橋聳雲天綠雕園區，園區現在保留原有綠雕藝術特色，也新增分齡遊戲場，包括：五至十二歲親子遊樂設施，及十三歲以上的山訓場，整個園區兼具觀景、休閒、生態與運動功能。

    縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，並推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，讓更多遊客能停留在國姓鄉。

