台中首座 市立老人復健醫院開幕

台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，昨天正式開幕，衛生福利部長石崇良到場慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向，市長盧秀燕強調是代表台中新的里程碑，委託營運的中醫大醫療體系的董事長蔡長海也承諾負起守護市民健康的責任。

石崇良表示，衛福部明年推出長照3.0，醫院與社區融合推動健康促進，高齡長者能夠健康在地老化；醫療與長照的無線接軌，深入社區長照服務，強化急性後期照顧；以及能在地終老，居家安寧。

石崇良︰符合長照3.0大方向

石崇良說，台中市立醫院肩負醫療與長照的服務，特別著重在急性後期照顧，讓醫院不只是冰冷的病房，而能走向社區仿家的設計，復健復能快速回到社區；中市醫也導入智慧醫療，解決醫療人力短缺問題及提供個人化醫療精準照顧，相信會成為台灣面對高齡化醫療轉型的典範，帶動台灣醫療的轉型。

盧秀燕指出，該院採取BOT方式由中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額逾一五七億元，是台中市目前為止最大的BOT案，為台中打造醫養合一、智慧綠能的新型醫療體系。

中市醫位於北屯區太原路，北院區以急重症醫療、急性後期醫療為主體，南院區以長期照護及社區服務為主，配置十大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為核心，提供醫療中心等級服務。

