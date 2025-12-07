為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    流感恐升溫 台中幼兒接種率六都倒數

    2025/12/07 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市目前僅剩4萬3千餘劑公費流感疫苗，衛生局呼籲盡早接種。（記者蔡淑媛攝）

    預估春節前邁入高峰 議員籲加緊催打 市府︰續增社區接種站

    年末低溫，冷氣團將報到，流感疫情恐再升溫，台中市今年流感重症累計三十七例、七人死亡，議員何文海質疑中市公費流感疫苗接種率不足，長者及兒童施打率未上六都前段班，疾管署預估今年一月到二月農曆春節前邁入流感高峰，憂心可能爆發疫情，對此，衛生局表示，陸續增設社區接種站、假日或夜間門診催打疫苗。

    幼童施打率63.3％ 長者49.1％

    中市衛生局統計，目前流感疫情持平，但預計在耶誕節到農曆年前後達到高鋒，今年流感重症及死亡多具有慢性病史、未接種流感疫，其中十一月有一歲男童重症，曾接種流感苗，經治療已痊癒出院。

    上週校園流感群聚有五起通報，分別為國小、國中、高中各一起，及幼兒園二起，學生皆已就醫治療經醫師評估為A流，治療後康復返校。

    公費疫苗 還剩4.3萬劑

    台中市在本次流感疫苗已接種七十八萬一九一二劑，剩餘四萬三七七三劑，其中六十五歲長者接種率四十九．一％、學生族群接種率六十九．六％，均名列六都第三名；學齡前幼兒接種率六十三．三％，為六都第五名。

    議員建議 適度補助掛號費

    何文海質疑台中流感疫苗在長者以及兒童的施打率上在六都都未能擠上前段班，由於接獲不少長者及家長反映，上班時間到診所打疫苗，要掛號繳費，也擔心傳染風險，建議市府應該比照新冠疫情，增加區域快打站，適度補助免掛號費。

    衛生局回應，為持續提供民眾便利接種服務，除於本市各區衛生所及合約醫療院所持續提供疫苗接種服務，衛生所十二月份也陸續增設社區接種站、假日或夜間門診十六四站，並持續增設後，方便民眾就近接種。

    台中小兒科醫師施勝桓也說，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等四大症狀為主，出現這類症狀經快篩有半數確診是流感，也提醒，流感疫苗接種後約需兩週才能獲得足夠保護力，呼籲儘速完成公費流感疫苗接種。

