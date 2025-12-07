藍營陳見賢、徐欣瑩 角逐竹縣長白熱化

新竹縣副縣長陳見賢，已於上個月底公開宣布參選明年的新竹縣長，與同黨立委徐欣瑩的競爭，因上週的一份民調而白熱化。（記者黃美珠攝）

為搶下屆新竹縣長大位，藍營已浮出檯面的可能參選人中，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方陣營昨天開打！起因是上週曝光的某份民調，提到徐欣瑩對上民進黨的鄭朝方較有勝算，因輿論發酵，已宣布參選縣長的陳見賢競選辦公室回應媒體，以徐欣瑩歷次參選立委和縣長的表現，佐證徐欣瑩是靠國民黨餵養長大，若無國民黨提名，只有落選吞敗的下場。

徐軍稱爭取更多支持 不批對手

徐欣瑩國會辦公室則回應，都是黨內同志，互相尊重，不做批評對手的事情，但會持續努力爭取更多數民眾的支持與認同。

請繼續往下閱讀...

前述暗指徐欣瑩離不開國民黨的論點，陳見賢競辦發言人田芮熙說，據中選會資料，徐欣瑩只要是靠「國民黨提名」的立委選舉：不論是二〇一二年還是二〇二四年，統統都當選。但若是「非國民黨提名」的選戰，無論是二〇〇八年用無黨籍選立委、還是二〇一八年採民國黨籍選新竹縣長、二〇二〇年以國會政黨聯盟爭取不分區名單，結果統統吞敗。

陳營指徐無國民黨提名都落選

田芮熙說，最近有媒體針對特定民調宣傳徐欣瑩最強、提名她才能贏。競辦認為這是操作「要她才能勝選」的氛圍。抨擊徐欣瑩多年來數次變換政黨身分，但選舉結果卻一再證明，只要沒有國民黨提名她就會敗選！

田芮熙指出，藍營就新竹縣長提名現仍處協調階段，不應透過政治語言向黨內施壓，更不該散播焦慮、擾亂國民黨二〇二六年的選舉整體節奏。

國民黨籍新竹縣立委徐欣瑩，在上週某份民調中被指是藍營對抗民進黨鄭朝方最有勝券者。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法