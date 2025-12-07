竹市薇閣旅館5成產權 8.7億賣掉

新竹市中心的薇閣精品旅館歇業1年，近期傳出以8.7億賣掉半棟產權。市府證實有出售交易紀錄。（記者洪美秀攝）

新竹市二〇〇七年開幕的薇閣精品旅館新竹館，因位於當時的新竹地院對面，曾引發各種話題，去年底結束營業後，時隔一年再傳出該棟旅館在實價登錄上已有出售交易紀錄，且以八．七億元的高價出售一半產權，七層樓七十間房間，粗估每坪四十一萬元左右。因是市中心最大筆的房產交易，也引發後續可能開發的關注。市府地政處證實，從新竹宜居網的實價登錄可看到有此筆交易，且在今年九月申報，至於後續是否有相關的開發，市府尚無所悉，也未收到相關開發文件遞件。

薇閣精品旅館新竹館二〇〇七年開幕時曾引起轟動，除因位在竹市政中心熱鬧的中正路上，更鄰近當時的新竹地院及新竹市政府和市議會，當時七層樓約七十間的旅館，因裝潢氣派及奢華曾吸引許多情侶及夫妻入住或休息，甚至成為年輕人歡唱聚會的場所，四年前因受到武漢肺炎疫情衝擊和房租調漲等因素；直到去年業者在社群發文停止營業吹熄燈號，都引發新竹人關注。

歇業近一年的薇閣精品旅館近期再傳出已出售的消息，且以八．七億元的高價出售，據新竹市府的宜居網和近期實價登錄揭露，該旅館已賣掉一半產權，成交總價八億七一四二萬元，建物移轉了二一一〇坪。該旅館屋齡十八年，設有七十二間客房，建物面積約四千兩百坪，土地約七百五十坪，使用分區為商二。

