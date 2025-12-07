《上路首週》桃園校園 垃圾費隨袋徵收惹怨

桃園市推動隨袋徵收垃圾費，圖為最小的三十三公升袋。（環保局提供）

老師社群發文：「衛生組變垃圾組」 環保美意因準備不足而失色

桃園市政府十二月起於學校、機關與公有市場實施「垃圾費隨袋徵收」政策，未料上路首週內，就有老師在網路社群發文抱怨「每天都在壓縮打包全校垃圾，衛生組變成垃圾組」，但也有人表達「確實做好資源回收可以減少很多垃圾，是會有一段陣痛期」，或「建議市府統一採購垃圾壓縮機給各校使用」，顯示環保良法美意因前置整備、溝通未臻周延而失色。

垃圾減量 市府盼先從校園做起

市府前天緊急於內壢、桃園高中舉辦說明會，副市長蘇俊賓主持，回應各校方、老師們的疑慮；蘇強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，於此建立垃圾減量的生活行為，再由學生將觀念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

蘇俊賓認為，桃園市目前採「隨水徵收」方式收取垃圾處理費，難以反映垃圾量的多寡，導致減量誘因不足，建立「丟多少，付多少」的隨袋徵收制度，有助促使民眾重視源頭減量，也讓費用更符合公平原則。

網友分享：做好分類 量少很多

前述老師對政策的抱怨文一出，就有呼應留言「每天都覺得自己身上有垃圾味」、「都在吼班上小孩：這個要攤平回收！洗乾淨！不然會被罵」，但也有人分享「新北市民表示已習慣，垃圾完全分類，垃圾真的少很多」、「台北的衛生組向你問好，建議用打包膠帶丰字貼合更好操作」。

環保局長顏己喨說，校園垃圾費隨袋徵收仍處壓力測試階段，已與各校成立群組、設置諮詢專線（0800-000982）提供執行指引；教育局長劉仲成表示，希望學校全力配合這項正確的政策，市府會協助解決執行面的問題。

成立群組、專線 提供執行指引

顏己喨表示，學校一般垃圾須使用專用袋，資源回收物、廚餘、落葉則不必使用，校內大型活動應事先通知清潔隊並完成垃圾分類，活動所產生的一般垃圾可免用專用袋；隨水徵收的清潔費已取消，學校可將節省下的經費挪作購袋支出，若仍不足，市府會補助，第一批專用袋已配發給各校，十二月十九日將再發一批。

顏說，針對外來垃圾問題，環保局將成立專責巡查小組與學校合作，每週定期巡檢，並設置通報專線，建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，如查獲違規行為就依法裁處。

