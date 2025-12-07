苗縣「人人犬舍」事件 第2批154犬隻找到家

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」第二批156隻毛小孩，開放認養。（記者張勳騰攝）

2隻因民眾認養太多被退回 9日再開放領養

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻領養，首批八十五隻犬皆順利出養，苗栗縣動物保護防疫所昨日受理第二批一百五十六隻品種犬認養，結果有九百五十七人次線上登記；其中一隻相當可愛的吉娃娃犬，同時有四十五人爭相登記認養，最後採抽籤決定飼主，未抽中者難免失落；動防所指出，第二批僅二隻，因民眾認為認養太多而退回，其他毛小孩都找到了溫暖的家。

15種7歲以下品種犬 均完成節育手術

苗栗動防所指出，第二批開放認養的一百五十六隻毛小孩，共有十五種品種犬，都是七歲以下且已完成節育手術，昨上午十點半起，在銅鑼鄉苗栗縣動物保護教育園區辦理認養。此次認領養活動提供線上登記與現場登記報到兩種方式；惟線上完成登記者仍須於當日至現場完成報到手續，才具抽籤資格。

一隻吉娃娃犬有45人登記 抽籤決定

動防所昨天一整天裡裡外外人、車出入頻繁，民眾爭相察看欲認養的毛小孩樣貌，場面熱絡。其中一隻吉娃娃模樣討人喜愛，同時有四十五人登記認養，所方採抽籤決定，全靠飼主個人的手氣，未抽中者，心中難掩失落。

動防所表示，昨天辦理線上認養的有九百五十七人次，若加上現場登記者超過千人次，有些犬隻因模樣可愛，認養者眾，有些犬隻同時有五、六十人次登記認養，第二批一百五十六隻中，有兩隻因民眾已認養太多而退回，將在九日再開放認養。

