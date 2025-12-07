為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鯛魚烏龍檢驗 揪高市衛局3疏失

    2025/12/07 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波水落石出，食藥署進一步調查發現，除儀器的檢體注射量被誤設10倍，儀器電腦帳密都是全實驗室共用，後續完全沒辦法確認誰操作。（資料照）

    全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波水落石出，食藥署進一步調查發現，除儀器的檢體注射量被誤設10倍，儀器電腦帳密都是全實驗室共用，後續完全沒辦法確認誰操作。（資料照）

    檢體注射量被誤設10倍、實驗室帳密共用、複核未檢查參數

    全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波水落石出，高雄市衛生局坦言電腦設定被人為更動，才會讓檢驗值被放大十倍，真正結果是「未檢出」。食品藥物管理署南下調查，品質監督管理組組長遲蘭慧說，不只儀器的檢體注射量被誤設十倍，還發現儀器電腦帳密都是全實驗室共用，複核程序也沒檢查儀器參數、上機紀錄等原始數據，相關流程會要求補強。

    食藥署現場調查 SOP未落實

    遲蘭慧指出，食藥署人員現場確認，儀器的注射量設定值明顯錯誤，確實是誤設成標準品的十倍，造成檢驗值整體被放大。同時也發現儀器電腦採用共用帳號密碼，未依主管、操作人員區分權限，「帳密共用就很難追溯，到底誰做了什麼」，需要改善。

    她提到，實驗室的複核程序也不完整，目前僅檢視紙本紀錄或圖譜檔，未將儀器的原始數據納入複核，例如上機批次紀錄、操作條件、參數設定等，這些都應該要核對，但現行程序沒有做。

    遲蘭慧表示，人事責任將由高雄市政府依權責辦理，案情也已送交檢調調查，食藥署會協助各實驗室強化SOP落實，包括教育訓練、權限管理與稽核機制等。

    遲蘭慧也說，食藥署對實驗室有認證制度，包含人員訓練、考核、方法變更申請等規範，認證效期為三年，期滿須展延。此次事件顯示，實驗室雖訂有SOP，但落實度不足，後續仍須全面檢視並強化教育訓練，讓所有人員了解規範、真正執行。

    class=paperkeyword〉鯛魚#烏龍檢驗#高雄市衛生局#3疏失#食藥署

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播