鯛魚烏龍檢驗 揪高市衛局3疏失

全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波水落石出，食藥署進一步調查發現，除儀器的檢體注射量被誤設10倍，儀器電腦帳密都是全實驗室共用，後續完全沒辦法確認誰操作。（資料照）

檢體注射量被誤設10倍、實驗室帳密共用、複核未檢查參數

全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波水落石出，高雄市衛生局坦言電腦設定被人為更動，才會讓檢驗值被放大十倍，真正結果是「未檢出」。食品藥物管理署南下調查，品質監督管理組組長遲蘭慧說，不只儀器的檢體注射量被誤設十倍，還發現儀器電腦帳密都是全實驗室共用，複核程序也沒檢查儀器參數、上機紀錄等原始數據，相關流程會要求補強。

食藥署現場調查 SOP未落實

遲蘭慧指出，食藥署人員現場確認，儀器的注射量設定值明顯錯誤，確實是誤設成標準品的十倍，造成檢驗值整體被放大。同時也發現儀器電腦採用共用帳號密碼，未依主管、操作人員區分權限，「帳密共用就很難追溯，到底誰做了什麼」，需要改善。

她提到，實驗室的複核程序也不完整，目前僅檢視紙本紀錄或圖譜檔，未將儀器的原始數據納入複核，例如上機批次紀錄、操作條件、參數設定等，這些都應該要核對，但現行程序沒有做。

遲蘭慧表示，人事責任將由高雄市政府依權責辦理，案情也已送交檢調調查，食藥署會協助各實驗室強化SOP落實，包括教育訓練、權限管理與稽核機制等。

遲蘭慧也說，食藥署對實驗室有認證制度，包含人員訓練、考核、方法變更申請等規範，認證效期為三年，期滿須展延。此次事件顯示，實驗室雖訂有SOP，但落實度不足，後續仍須全面檢視並強化教育訓練，讓所有人員了解規範、真正執行。

