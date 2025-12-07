為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    月台嬉戲、跨黃線 最高擬罰7500元

    2025/12/07 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    交通部擬修法，鐵道月台嬉戲、跨越黃色警戒線，最高罰7500元，「電扶梯逆向狂奔」也算。（記者吳亮儀攝）

    交通部預告修正「鐵路法」，只要在鐵路機構的月台嬉戲、追逐，或是跨越月台黃色警戒線、妨礙月台門關閉之類影響列車營運狀況，可處一五〇〇元到七五〇〇元罰鍰，甚至在電扶梯「逆向狂奔」也算。

    修法目的是因為多次出現台鐵車站月台有落軌事件，目前法規僅能針對「入侵軌道」開罰，但若跨越月台「黃色警戒線」還沒有罰則，因此交通部預告修法。此外，新增列車行駛中攀附、跳車，或逃票勸導不聽，將可加倍處罰。

    遊蕩車站大廳 也要開罰

    修正條文也提到，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車；未經許可在車廂或站區內向旅客或公眾募捐、銷售物品或散發廣告物品、設攤、搭棚架或擺設筵席；滯留車站出入口、驗票閘門、售票機、電扶梯或其他通道，或非為乘車而遊蕩在車站的旅客大廳、穿堂層或月台層區域內，致妨礙旅客通行或使用，不聽勸離者，都可處一五〇〇元到七五〇〇元罰鍰。

    駕駛人員施用毒品應廢照

    較特別的是，針對鐵路列車駕駛人員若有施用毒品情形，交通部鐵道局應廢止其駕駛執照，禁止開車。

    鐵道局說明，「鐵路法」修正草案預告六十天，並將蒐集各界意見後，邀專家學者討論後再法制作業，並提報行政院核定、再送立法院修法，實際上路時程要看後續預告進度。

    月台嬉戲#跨越黃線#交通部#預告修法#最高擬罰7500元

    圖
    圖
