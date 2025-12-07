寶佳教育大愛獎》黃振裕 17年寫3千封信 傳遞愛與自信

寶佳教育大愛獎得獎人黃振裕老師。（記者叢昌瑾攝）

記者林曉雲／專訪

服務卅年，今年剛退休的雲林縣斗六市梅林國小老師黃振裕出生雲林農村家庭，在七個孩子中排行最小，兄姐幫忙農務多，媽媽說不做事就要讀書，黃振裕考上嘉義高中，再從屏東師院數理教育學系畢業，學的雖是數理，但從基隆調回雲林任教時，很想要改變小孩們用字粗俗的情況。

從十七年前開始，他每天給全班孩子寫一封「老師的信」，用「師生日記」和「嘮叨老爹」方式，讓孩子們感受老師深厚的愛。黃振裕說，近三千封信不只是教孩子語文，也是在經營班級，幫助孩子建立自信。

黃振裕認為要「過好」生活，才能「過好生活」，農村有很多單親、失親和隔代教養的學生，有個學生在菜市場擺地攤，餓了就偷攤販的東西吃；有學生父親因飲酒過量引發肝病往生，母親因精神疾病住在療養院裡，畢業典禮的彩排，學生鞋底脫膠了，黃振裕送給孩子一雙「新鞋」，老闆娘還以為他是老師的兒子。

缺了隻手臂的學生，在老師的鼓勵與經濟支援下，度過艱澀的人生時光，黃振裕募集善款，幫助學生的媽媽住進「護理之家」，後來學生的母親雖過世了，但他對學生的關愛一直都在；有個六年級、七十多公斤的學生受傷時，黃振裕每天開車接送，還抱上階梯送進教室，使學生可以不缺席。

黃振裕把學生的大小事，都寫入每天一封信中，曾有學生買了早餐店奶茶，喝光才發現杯子裡有蟑螂，演變成蟑螂奶茶事件，因為寫的都是學生的事，學生讀來很有感覺，黃振裕無心插柳地出了二十多本童書，退休後將朝著專職作家前進。

