    首頁 > 生活

    寶佳教育大愛獎》張芷薺 收養弱勢生 讀到研究所當公務員

    2025/12/07 05:30
    寶佳教育大愛獎得獎人張芷薺老師。（記者叢昌瑾攝）

    寶佳教育大愛獎得獎人張芷薺老師。（記者叢昌瑾攝）

    記者林曉雲／專訪

    苗栗農工護理師張芷薺來自父親家暴的家庭，但她走出黑暗成為護理師，打造學校健康中心，成為弱勢生的「輔導家庭屋」，因心疼孩子，收養只有外曾祖母的十七歲學生小強（化名）為兒子，小強原本幾乎要中輟去「混」生活，她不只把他拉回，還照顧其外曾祖母，自付卅萬元處理孩子外曾祖母的後事。

    小強已就讀政大研究所，去年獲得總統教育獎肯定，並回到部落擔任建設課課員，讓她很欣慰。她說，教育大愛獎肯定她多年付出，但深感不是她照顧孩子，是孩子成就了她，讓她知道還可以幫助更多需要的孩子。

    張芷薺出生屏東農村，母親生四個女兒、沒有兒子，在重男輕女家族中，因此過的「艱辛」。張芷薺讀屏東美和護專時，取得母親同意住校，受訪時坦言自己的人生有很多「裂縫」，直到卅多歲才跟父親和解。

    她對自己的人生有期待，母親拿了二萬元讓她補習，順利考上國立台北護理健康大學，畢業後留在台北市立聯醫工作，同事喜歡她的善良，牽線成為弟媳，嫁到苗栗。

    肯定教部願景計畫幫助弱勢生

    她說，弱勢學生無法選擇家庭，要靠教育系統性支持才可能「翻身」，肯定教育部願景計畫對弱勢生的幫助，她曾拜託在石化大公司上班的先生，讓小廷（化名）有機會和水電師傅學習，還跟著團隊去過日本熊本縣廠區工作，現已是台中廠區的水電師傅。

    她也幫阿棋（化名）找資源，從電機空調轉入海洋大學資工系，成為電腦工程師；父親猝死，學生窮到以睡覺止飢，張芷薺幫孩子解決問題 。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

