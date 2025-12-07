《北北桃都有》僅基隆無YouBike 議員促七堵設站

五堵舊鐵道隧道連接新北汐止區與基隆七堵自行車道，常有民眾騎YouBike往返兩地。（記者盧賢秀攝）

北市交通局長建議雙北到基隆路網串聯 基隆市民認為多雨降低騎乘意願

北北基桃生活圈，唯獨基隆沒有YouBike站點，連新北瑞芳、雙溪都有，基隆市議員曾怡芳指出，經常有民眾從新北市汐止區騎到基隆七堵區，找不到站點還車。台北市交通局長謝銘鴻受訪時也說，曾討論現有公共自行車可以一路從雙北到基隆。不過基隆市長謝國樑表示，他上任後有努力規劃，但市區人行空間與機車停放空間已經很滿。記者訪問基隆市民認為，基隆坡多雨多道路小，降低基隆人騎自行車意願。但記者訪問台北市民則認為，可以騎YouBike到基隆旅遊很不錯，可促進觀光。

請繼續往下閱讀...

曾怡芳︰汐止騎到七堵 卻無還車點

議員曾怡芳指出，七堵區基隆河岸自行車道與新北市汐止區連接，很多民眾騎單車經五堵舊鐵道隧道到七堵，但到了七堵街上卻找不到還車點，必須騎回汐止，建議市府以七堵為示範區，在百福、七堵、八堵等火車站周邊設站點，與新北市汐止串聯。

謝銘鴻也說，之前有與基隆交通單位聊過，希望將雙北與基隆的自行車路網串聯，讓現有公共自行車使可一路從雙北到基隆，建議至少在基隆河濱公園沿線、七堵一帶鄰近新北交界較空曠地點設站，且現今技術進步，設置樁位所需的地已不須像以前那麼大。

家住基隆市區的許姓民眾說，基隆因山坡地多，平面道路少，加上市區道路狹小，多數基隆人都是騎機車爬山坡地，且基隆一年四季都下雨，又加上近年車流量越來越大，都可能降低人們騎自行車意願，設置公共自行車可能比較雞肋。也有民眾建議，基隆人騎YouBike通勤與轉乘意願不高，但可在外木山、潮境公園或市區觀光景點設置，促進觀光。

北市民眾︰基隆設站可促進觀光

記者昨訪問到士林逛街的林小姐表示，自己上下班都騎YouBike，雖生活圈不在基隆，但若可以騎單車去基隆玩也不錯；台北市民林先生也表示，設置YouBike可促進觀光，北北基桃是共同生活圈，有預算都應設置。台北市民葉小姐說，很意外基隆沒有設置，還以為全台灣都有。

謝國樑︰將研議YouBike延伸到七堵

謝國樑表示，他上任後努力規劃引進YouBike，不過，市區人行空間與機車停放空間已經很滿，但他也認為七堵區是比較適合推動區域，市府將研議YouBike延伸到七堵可行性。

微笑單車負責全台灣十三個縣市公共自行車，為最大宗廠商，發言人林苑毓昨受訪表示，各縣市對於建置公共自行車的需求、規模乃至預算都各不相同，如有相關公開招標文件，各廠商才會來做評估是否投標。

北北基桃生活圈，唯獨基隆沒有YouBike站點。圖為北市自行車站。 （資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法