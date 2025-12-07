《城市開箱》北市道管中心 施工整合、監控樣樣包

北市道管中心身兼跨局處協調整合角色，24小時輪值，宛如道路戰情室。（記者董冠怡攝）

記者董冠怡／專題報導

二〇一五年由各單位合併成立的「台北市政府工務局道路挖掘管理中心」連年獲得內政部評比特優，卻常因道路頻繁施工致塞，挨轟只會發放路證，把關不力形同虛設。實際上，編制內三個股共六十三人要做的事多如牛毛，舉凡上天的纜線和下地的管線，一手包辦管理，同時身兼跨局處協調整合角色，廿四小時輪值，一年往來公文一萬八千餘件，數量佔工務局的一半以上，還要審核及核發路證數萬張、派駐人員管理、設施物障礙或挖損管線應變協調，宛如全市道路大總管。

1年往來公文1萬8千餘件

道管中心隱身中正區和平西路一棟高樓建築裡，距離古亭捷運站八號出口步行五分鐘以內可到，連資深議員都未見過。推開大門上二樓別有洞天，映入眼簾的是環形道路施工監控地圖，不同顏色個別代表管線挖掘、緊急搶修、道路維護、人手孔施工通報，密密麻麻，數十雙眼緊盯大螢幕上的分格影像，畫面隨著不同地區施工跳轉，不時得與施工單位派駐人員溝通，宛如道路戰情室。

環形監控地圖 如道路戰情室

中心主任陳昭志說，因單位名稱有「道路管理」四字，只要提到施工挖路，民眾就會先找道管中心，「這是一個宿命，好像我們可以無所不能，知道市區所有路況」，網路搜尋首位也是道管中心聯繫方式，交通尖峰、三更半夜還會接到民眾抱怨，只好趕快查詢協助聯繫處理，結果發現可能是其他單位主管工程，民眾分不清楚主責單位，第一槍通常就是打到道管中心。

此外，平常還要負責法規編修、挖掘申請審核、圖資審查維護、遠端監控、交通協調改善，以及架空管線清整作業，從挖掘單位提出申請至審核約需三至五天，涉及捷運工區、綠地等需會辦其他單位，就會拉長至一週以上，由於要確認的事項太多，光靠幾個人根本無法應付每天一、二百件施工案，未來兩、三年內希望可以進步到人工智慧協助讀懂，目前仍在努力精進程式中。

