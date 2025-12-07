北市多處社宅壁癌、積水 將全面檢視

信義區「六張犁社宅」地下停車場多處積水，霉味撲鼻而來。 （陳怡君提供）

南港「經貿社宅」停車場長冰柱 文山「興隆A區」透水磚泛黃陳舊

台北市持續推動社會住宅落實居住正義，不過市議員陳怡君發現，多處社宅剛入住就發生問題。南港區「經貿社會住宅」去年底完工，今年十月入住，不到一年卻已發生壁癌；文山區「興隆A區社會住宅」去年七月完工，今年七月入住，建築物已長出長長的小冰柱，角落多處潮濕；信義區「六張犁社會住宅」，去年六月完工，今年十月入住，社宅內地下停車場潮濕、霉味撲鼻而來。住都中心表示，兩個月內將進行全市社宅設施盤點、改善，確保營運提供舒適居住環境。

請繼續往下閱讀...

住都中心︰兩個月內設施盤點、改善

陳怡君點出，南港區的「經貿社會住宅」去年底完工，今年十月入住，不到一年卻已發生壁癌，此外安全逃生梯裡的煙霧偵測器脫落，地下停車場還長出小冰柱，可見漏水嚴重；最誇張的是，地下停車場還出現「幽靈秘密通道」，相當詭異，直呼這樣的設計前所未見。文山區「興隆A區社會住宅」去年七月完工，今年七月入住，該處停車場出入口的LED看板壞掉未修，建築物長出小冰柱，角落多處潮濕，新大樓門面入口透水磚也泛黃陳舊。另棟「興隆E區社會住宅」今年三月完工，預計明年五月入住，但已見建築物一整排的小冰柱成為水濂洞小秘境，且建築物外牆已開始出現大片的白華（壁癌）。

信義「六張犁社宅」 地面積水滋生蚊子

陳怡君表示，位於信義區的「六張犁社會住宅」，去年六月完工，今年十月入住，社宅內地下停車場潮濕、霉味撲鼻而來，且地面多處積水足以浸濕鞋子，還因積水滋生上百隻蚊子，相當誇張。

住都中心表示，停車場積水及環境清潔等項目已改善完成，煙霧偵測器一處脫落已修復，並經消防局完成測試；LED看板故障另由停管處修繕完成並取下布條。而針對「興隆A區社會住宅」外牆白華、透水磚因潮濕長青苔等現象，住都中心已啟動全面巡檢並續辦清潔維護作業；興隆E區則尚在驗收階段，都發局將於近期完成改善。社宅相關缺失，將於兩個月內進行全市社宅設施盤點及改善，確保品質。

文山區「興隆A區社宅」大樓門面入口的地上透水磚陳舊不堪。（陳怡君提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法