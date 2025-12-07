高雄聖誕生活節 拉抬中央公園商圈買氣

高雄中央公園高廿六米聖誕樹搭「煙霧雪花」，吸引大批人潮。（高雄經發局提供）

26米高耶誕樹加上「煙霧雪花」 吸引大批人潮 帶動業績增加3成

高雄聖誕生活節在中央公園推出廿六米耶誕樹加上「煙霧雪花」，連日吸引大批人潮參訪，帶動周邊商圈人氣與買氣，高市經發局粗估業績增三成。

聖誕小鎮市集 今天、12至14日舉行

經發局長廖泰翔表示，邁入第三年的高雄聖誕生活節已成南台灣冬日饗宴指標，今年除加碼連續三週的中央聖誕小鎮市集，更安排連續五天的Golden公園大舞台，包括韋禮安、落日飛車、滅火器、美秀集團、麋等廿五組超強卡司，十二月廿日起接力開唱。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，上週末中央公園耶誕樹點燈後，假日人潮不斷，店家營業額明顯提升三成以上；彬室咖喱餐酒館binbistro老闆阿彬也提到，許多在耶誕樹打卡的民眾，都會順道來商圈吃飯小酌，包括不少外地遊客。

服務台可領免費明信片 供耶誕傳情

經發局說明，小鎮市集於十二月七日、十二日至十四日，持續於中央公園熱鬧舉行，現場還舉辦耶誕書籍閱讀區、兒童繪圖等親子活動，服務台還可免費領取主視覺明信片，寫下給朋友、家人或愛人的祝福，主辦單位免費替你耶誕傳情。

除了中央中園的高雄聖誕生活節系列節目，十二月七日在駁二特區有多組市集與活動，包括大義公園的台東慢食節、Pinway八號倉庫雄特色伴手禮青年設計改造計畫成果展、大勇區藝術廣場的邊緣人市集、蓬萊區戶外廣場的職人創意市集。

高雄流行音樂中心珊瑚礁群有微光暖冬市集、凹仔底公園有聖誕五新嘉年華、雄水欸聖誕（市集與大型氣墊）、衛武營北廣場有莓好時光黃昏市集、蚵仔寮漁港有梓官海鮮節、楠梓區藍田公園有親子運動音樂會。

臉書粉專美食惠所更整理出大高雄各耶誕樹的位置，包括棧貳庫、夢時代、衛武營、漢神巨蛋、義享時尚廣場、SKM Park草衙等，累計已有十二處，邀請大家一起收集不同的耶誕樹，創造不同的耶誕節回憶。

