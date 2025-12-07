為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春劇場館開幕 萬人牽手護城

    2025/12/07 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    恆春文化中心劇場館昨天落成，縣府舉辦萬人護城活動。（記者陳彥廷攝）

    恆春文化中心劇場館昨天落成，縣府舉辦萬人護城活動。（記者陳彥廷攝）

    為慶祝恆春建城一五〇週年，屏東縣政府打造南屏東的藝文展演新旗艦「恆春劇場館」，昨天開幕，特別舉辦萬人牽手護城活動，並以城牆光雕慶生，還邀請台灣創作歌手陳明章「開箱」，用半島文化的最新地標作為建城一五〇週年壓軸，專屬恆春的民謠聲及排灣古謠此起彼落，讓整個恆春熱鬧無比。

    慶祝建城150週年 四座城門都有表演

    屏縣府昨以「牽手傳唱・萬人護城」串連恆春古城四座城門，並同步展開盛大表演，西門由恆春與滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事，將半島的自然風景與生活情感化為旋律；南門由創作樂團「你太白了去曬黑」詮釋老調新聲；北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，展現族群共生的文化底蘊。

    開幕主秀於東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊，以跨世代共演方式帶領觀眾回望恆春建城一五〇年的歷史節奏，用歌聲吟唱永續傳承的文化使命共同見證半島文化新地標的劇場館開幕。

    陳明章月琴彈唱恆春民謠「開箱」

    縣長周春米說，縣府於二〇二一年啟動「恆春文化中心」計畫，繼去年民謠館開幕，劇場館今年完工啟用，這座全台最南端的藝文展演基地，為恆春半島文化發展邁向重要里程碑，開幕的週六、日晚間六點至十點，交通要衝的南門還有打印在上方的光雕展演，結合交響樂、民謠與原民古謠，以光影與樂章演繹古城一五〇年來的歷史風華。

    每週六大廳還有免費沙龍音樂會

    縣府昨天邀請台灣音樂人陳明章為劇場館「開箱」，擅長月琴的他，彈唱多首耳熟能詳、膾炙人口的恆春民謠以饗聽眾，整個週末還有民歌演唱會、耶誕親子音樂劇與《唱吧唱吧》音樂劇，此外，每週六劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區注入多元藝術能量。

    恆春文化中心劇場館昨天落成。（記者陳彥廷攝）

    恆春文化中心劇場館昨天落成。（記者陳彥廷攝）

