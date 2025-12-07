台東食魚教育 分享「釣仔魚」美味

熱氣騰騰的「長尾鳥」煮後口感綿密。（記者劉人瑋攝）

台東區漁會六日舉行一整天的食魚教育活動，而這也是首次由台東區漁會辦理類似活動，配合的漁港美食小店、漁民，從漁船到漁市場拍賣，最後上餐桌，主講「釣仔魚（台語）」的美味與友善環境。

漁會總幹事吳柏成表示，釣仔魚指的是漁法而非魚種，可針對目標魚捕捉而非一網打盡、新鮮度更高，除更保護海洋資源，食客也能吃到更鮮美的海味。

「阿宏的魚店」廚師一早在卓毓宏帶領參加漁市拍賣漁獲，直接將拍來的「長尾鳥」煮成午餐，下午再透過水試所助理研究員吳瑞賢認識釣仔魚及永續漁法，還有台東知名生態導覽員「山豬」呂縉宇進行富岡走讀，及模範漁民魏培修分享釣仔魚漁法。

據漁會與水試所專家表示，台語的「釣仔魚」在他處指得可能是某種魚種，在成功鎮則是指手釣、釣竿等漁法釣起，可針對目標魚種捕捉，較少有網撈捕捉其他魚種問題，再者，釣竿釣起的魚更鮮活，加上以「活締」技法（日語：活け締め）處理更加人道且美味。

另，屏東縣府昨於海豐濕地舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，以健走搭配尋寶賓果闖關帶領親子探索濕地環境，超過四百人參與。

萬年濕地群由海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地構成，面積約卅公頃，透過逾兩百年歷史的崇蘭舊圳串連，引入經武洛溪淨化後的水源，長期支撐萬年溪流域豐富的生態體系。

卓毓宏悉心的對待每項食材。（記者劉人瑋攝）

