    「坪林尾橋」修復啟用 百年古蹟現風華

    2025/12/07 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市市定古蹟「坪林尾橋」歷經1年5個月修復，昨天正式啟用。（記者羅國嘉攝）

    新北市市定古蹟「坪林尾橋」歷經一年五個月修復昨天啟用。這座跨越北勢溪的百年桁架橋，是淡蘭古道南路的重要節點，也是早年連結台北與宜蘭的交通樞紐，新北市長侯友宜強調，坪林尾橋不僅承載地方記憶，更是連結情感的文化資產，如今在修復完成後再度展現其歷史風貌。

    侯友宜指出，這座橋梁過去是往返台北、宜蘭的重要交通樞紐，如今作為連結地方文化的象徵，透過修復再現古蹟樣貌，讓民眾能重新認識這片土地的故事。他也期盼未來結合更多文化活動與觀光體驗，吸引更多人走進坪林，感受其深厚人文底蘊。

    坪林位處早年淡蘭古道南路中點，坪林尾橋跨越北勢溪，自一九〇〇年最初建為木橋，作為軍物資與郵件運輸用途；後因為多次水害，於一九一〇年進行改建，並於一九一二年完成鋼筋混凝土與上撐式鋼桁架橋，結構獨特、極具技術價值。二〇〇八年列為縣定古蹟，隨縣市改制成為新北市定古蹟。

    坪林區長張秀玲指出，坪林尾橋是國內保存最完整的百年橋梁之一，其上撐式桁架結構與破水式船型橋墩相當少見，兼具歷史、建築與教育意義。因地方交通重心移轉，古橋逐漸轉為人行步道，隨坪林觀光發展，更成為具地方象徵的重要景點。

