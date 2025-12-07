新北油飯冠軍出爐 「總鋪宴」開桌

新北油飯節昨天登場，蘆洲區阿潘功夫油飯奪得金賞。 （記者羅國嘉攝）

新北油飯節昨日在蘆洲登場，今年以「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」為主軸，結合吃、玩、逛的多元體驗，吸引大批民眾參與，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯奪得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞則為三重區大碗油飯；其中，三重太順油飯在網路票選奪下人氣獎。

蘆洲阿潘功夫油飯奪金賞

今天活動現場將規劃市集搭配音樂演奏及魔術表演等，讓民眾在最悠活漫遊的環境中，品嘗美食並享受多元藝文帶來的愉悅體驗。

三重太順油飯拿下人氣獎

今年「職人油飯大賞」競爭激烈，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯奪得，現場還有「油飯傳香總鋪宴」，每桌原價八千元、限時優惠二九九九元，開賣不到卅分鐘即被搶購一空。

總鋪宴從古早味到創意菜

總鋪宴以「團圓」為主題，結合傳統與創新，端出「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「柳松菇韻綠意濃」等多道佳餚，從古早味到融合海鮮、香料與地方食材的創意料理，呈現油飯文化的溫度與延伸。

此外，新北市冬季包種茶評鑑結果出爐，鄭冬泉連五屆奪冠，市府規劃冬韻展售會即日起連兩週末在坪林茶業博物館旁廣場登場，集結六十攤茶品與文創美食，凡至冬茶展售會每日消費滿一千元可獲品茗杯，滿三千元加贈好茶匙。同時，推出茶山一日旅遊行程費用七九〇元起，限量三百名開放報名中。

另，十三日結合「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，推出限量二百個茶花種植體驗，報名費用僅一百元，民眾可領一盆茶花苗，現場有專業園藝師指導栽培技巧。報名展售會系列體驗即可獲得一百元好茶券折抵展售消費，或與企業合作提供「碳現金」回饋，鼓勵低碳消費。

