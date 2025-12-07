為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總統賴清德讚神職人員 愛台灣就是台灣人

    2025/12/07 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    總統賴清德（中）出席輔仁大學創校百週年慶祝大會，稱讚神職人員，只要愛台灣就是台灣人。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德（中）出席輔仁大學創校百週年慶祝大會，稱讚神職人員，只要愛台灣就是台灣人。（記者羅國嘉攝）

    出席輔大百年校慶 對神職者奉獻社會、照顧弱勢表達敬佩

    天主教輔仁大學創校滿百年，昨天於中美堂舉行感恩慶祝大會，總統賴清德出席致詞表示，輔大百年來以「真善美聖」深耕教育、奉獻社會，更有無數神職人員在台灣各角落以行動實踐愛與服務，並強調「不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人」。校長藍易振則說，為呼應賴清德的健康台灣願景，將於二〇二六年十一月籌辦亞太天主教大學運動會，建立以信仰與教育為核心的非官方外交平台。

    「織品之母」羅邁瑞修女 創立織品服裝學系

    賴清德指出，輔仁大學一路走來並非順遂，曾被要求停辦，並遷校重建，直至一九六一年才恢復辦學。能度過難關，最關鍵的是于斌樞機主教以堅定信仰、前瞻遠見和慈愛精神帶領前行。他引用《瑪竇福音》第五章第十四節「你們是世界的光，建在山上的城，是不能隱藏」，表示這正象徵輔仁大學的精神與定位。

    甘惠忠神父辦早療 劉一峰助建原民語言

    賴清德表示，從政多年，他深刻看到天主教不僅傳播福音，更在教育、醫療、社會服務與弱勢照顧上投入巨大心力，許多神職人員以行動實踐天主之愛，令人敬佩。他特別提到羅邁瑞修女創立輔大織品服裝學系，被譽為「織品之母」，帶動台灣紡織業發展；也敬佩甘惠忠神父創辦啟智協會，並長期在台南投入兒童教育與早療；劉一峰神父則在花蓮奉獻數十年，協助重建原住民語言、照顧弱勢及身心障礙者等。

    賴清德直言，「這些都是天主教愛的證明。不管來自哪裡、何種身分，只要愛台灣就是台灣人。」

    賴清德也說，面對全面智慧化時代，社會都在談發展與獲利，但較少關注倫理，而藍易振將AI列為核心方向，令人敬佩。政府也會學習這精神，在迎接未來科技發展時，更加重視AI倫理與每個人應有的照顧。

    籲支持專業 總統為蘇巧慧、陳品安拉票

    另外，賴清德隨後也出席「新北市苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會」，賴清德表示，未來會持續推動「桃竹苗大矽谷」。他也為擬參選新北市長的立委蘇巧慧、參選苗栗縣長的議員陳品安拉票助選，他向民眾喊話「既然要選，就選最好的。」呼籲民眾支持專業、優秀的蘇巧慧與陳品安。

