鳳林綜開段草皮、硬質玉米 納入救助

「鳳凰」颱風豪雨影響，鳳林鎮綜開段草皮、硬質玉米納入天然災害現金救助及低利貸款補助。（花蓮縣府提供）

花蓮馬太鞍溪因堰塞湖九月潰流，造成中上游河床墊高，馬太溪左岸的萬榮鄉明利村堤防末端更因河床高於堤防，造成上月鳳凰颱風時大水溢流明利村、鳳林鎮長橋里，下游多處農田災損，農業部繼公告鳳林鎮長橋段、中心埔段、萬榮鄉萬利段農產業全品項納入農業天然災害現金救助及低利貸款，昨新增鳳林鎮綜開段草皮、硬質玉米也納入救助，即日起受理至十八日止。

受颱風「鳳凰」豪雨影響，花蓮馬太鞍溪發生溢流，造成下游區域多處農田災損，為協助受災農民減少損失，及早恢復耕作，十一月廿五日包括花蓮區農業改良場、農糧署東區分署與花蓮縣府組成勘災小組現勘後，新增鳳林鎮綜開段草皮、硬質玉米納入救助。經農業部審核，已於四日公告。

縣府農業處昨表示，救助額度草皮每公頃九萬二千元、硬質玉米每公頃二萬八千元，申請災損率需達二成以上，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅能申請一次救助，符合資格的農民昨起至十八日到鎮公所農業課申請辦理現金救助或低利貸款受災證明；農友也可透過農業部提供的「農產業天然災害現地照相App」記錄受災情形，以利公所查核並加快審查程序。

