「冬戀蘭陽」溫泉季登場 今辦千人踩街

宜蘭冬戀蘭陽溫泉季登場，溫泉產業發展協會舉辦祈水感恩禮，為活動揭開序幕。（宜蘭縣府提供）

宜蘭冬戀蘭陽溫泉季登場，溫泉產業發展協會舉辦祈水感恩禮，為活動揭開序幕，今（七）日下午將有千人踩街，一起享受溫泉嘉年華，來自日本的山形花笠舞團也會跨海助陣，為活動增添國際慶典色彩。

宜蘭冬季年度盛事「二〇二五冬戀蘭陽溫泉季」登場，圍繞礁溪知名地標湯圍溝公園，現場將有為期三個月的浪漫燈飾展，今年以「幸福流動．暖心迎冬」為主題，邀請遊客走訪泡湯。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣溫泉產業發展協會表示，祈水感恩禮為溫泉季揭開序幕，代表讓溫泉之美與感恩精神代代相傳，接續將有踩街嘉年華、溫泉美食市集及蘭陽食旅特展等活動，邀請遊客感受溫泉鄉的溫暖流動與永續活力。

宜蘭縣政府表示，七日下午二點至六點將舉辦踩街嘉年華，邀請知名「日本山形縣花笠舞團」跨海參與，以精湛舞藝與地方創意花車遊行同樂，溫泉季燈飾展示期間則會持續至明年三月三日，每晚五點至十一點亮燈。

縣府指出，湯圍溝溫泉公園八日至十四日也會舉辦「蘭陽食旅特展」，集結宜蘭前十大好食、好物及在地市集，民眾消費滿五百元，可兌換限量紀念品，滿一千元能參加抽獎，有機會獲得五星飯店住宿券、餐券及泡湯券等好禮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法