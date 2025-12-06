滅絕台灣黑豬！豬農抗議禁廚餘養豬

新北市養豬協會邀集全國黑豬農開會，決定即起停收廚餘以示抗議。（記者翁聿煌攝）

新北、桃、竹即起停收廚餘 中南部下週加入

廚餘養豬確定於二〇二七年元旦走入歷史，非洲豬瘟中央災害應變中心昨重申，廚餘養豬落日不會延期，屆時所有設在養豬場內的蒸煮設備都會拆除，植物性殘渣則可持續使用。但禁令引起廚餘養豬戶不滿，決議即起到月底停收廚餘以示抗議。

明年為廚餘養豬轉型期，豬農有條件可用事業廚餘、機關剩食、畜禽下腳料等餵養豬隻，事業廚餘須放在地方政府與環境部指定地點，不可再由豬農沿路收取，蒸煮鍋爐的監測設備費用由環境部補助五成，廚餘車也須加裝GPS，若已裝監測設備的廚餘養豬場欲轉型為飼料養豬戶，監測設備將全額補助。

農業部：共同蒸煮中心輔導轉型為飼料系統

陳駿季表示，考量無疫情風險，廚餘落日後植物性殘渣可持續使用，但所有原裝設在養豬場內的蒸煮設備後年會全數拆除，畜禽下腳料等動物性殘渣會送往化製廠，經高溫化製後提供給業者使用，或再製為飼料等，共同蒸煮中心會輔導轉型為飼料系統。

全國兩百多場黑豬農昨開會因應，新北市養豬協會理事長黃靖文說，黑豬改吃飼料不僅成本過高，風味也會改變，政府的做法等於是滅絕台灣黑豬，新竹、桃園及新北廚餘養豬戶即起到月底立刻停收廚餘，以示抗議，中南部黑豬業者下週加入。

環境部環管署副署長林左祥表示，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。

目前廚餘除作為堆肥、生質能源發電外，每天還有二八四噸廚餘量送到焚化爐處理，環境部次長沈志修表示，已加強監測戴奧辛，檢測數據合格且低於過去三年平均，也擬對減少剩食提出獎勵措施。

