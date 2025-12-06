賴清德：2035年台灣居家透析率提高至18％

衛福部長石崇良（右5）昨日出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。（記者邱芷柔攝）

台灣洗腎人口超過九萬人、慢性腎病患者突破九十萬人，每年醫療費用高達五百億元，長年被稱為「洗腎王國」，雖然洗腎新發生率近年反轉下降，但衛福部長石崇良直言，在高齡化、健保全額給付及照護品質全球前段班等因素交互作用下，透析人口可能會增加。

台灣睽違廿五年再次主辦亞太腎臟醫學界年度盛會，總統賴清德致詞強調，腎臟病已成全球重大公共衛生挑戰，新版「台灣居家透析白皮書」將協助更多病人安全在家接受治療，二〇三五年居家透析率目標提高至十八％。

請繼續往下閱讀...

石崇良說明，居家透析被納入國家級策略，包括腹膜透析與血液透析，推動居家透析的三大原因包括人口老化下移動困難與人力不足、可提升醫療韌性、及永續減碳；目前居家透析比例僅約八％，將透過給付獎勵、品質提升與遠距醫療等方式持續推動。

國家建置「早期慢性腎病全國登錄資料」

健保署長陳亮妤表示，在居家腹膜透析方面，自二〇二三年七月起新增「鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，每年編列四．三三五億元獎勵，目前已有三一九家院所參與。至於居家血液透析，今年六月起啟動「全民健康保險居家血液透析試辦計畫」，每次提供一二〇〇元居家訪視費，經醫師評估後，病人可在家或機構進行透析，減少往返醫院與感染風險，目前已有二家醫院核定試辦。

腎臟醫學會也發布全球首例由國家層級建置的「台灣早期慢性腎病全國登錄資料」，理事長吳麥斯表示，早期管理能減少醫療浪費、提升健康永續，讓台灣腎病照護與國際接軌。

#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法