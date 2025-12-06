官我什麼事》人工生殖法案草估月底出爐 代理孕母仍擱置

衛福部長石崇良說，行政院今年年底有機會將「人工生殖法」修法草案審查完畢。（記者陳宇睿攝）

衛福部推動「人工生殖法」修法，並將較具爭議的代理孕母等脫鉤處理，但草案送入行政院審議後，遲遲沒有進一步消息。衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時指出，行政院年底前有機會將草案審查完畢，也確定先擱置代理孕母相關爭議條文。

衛福部國民健康署自去年五月公布「人工生殖法」修法草案，規劃將單身女性與女性同志族群納入適用範圍，代理孕母則脫鉤處理，修法草案也在今年上半年送入行政院審議。

石崇良說，過去人工生殖的原則之一是「懷孕仍以女方自身生產為主」，代理孕母等於打破此一原則，目前雖有廿多國立法放行，但也有四十多個國家明文禁止。

石崇良更強調，光從健康風險來說，是否能讓懷孕的健康風險從委託者轉移至被委託者、即代理孕母身上，本身就有爭議，如何提供第三方保障、避免階級剝削，需要更多社會討論與配套。

石崇良：避免階級剝削 需更多配套

石崇良說，這次修法希望擴大適用對象，讓更多希望有孩子、風險自負的人，可以得到幫助，有爭議的內容則先擱置，該草案行政院年底前應可審查完畢。

