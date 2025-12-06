為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    官我什麼事》人工生殖法案草估月底出爐 代理孕母仍擱置

    2025/12/06 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良說，行政院今年年底有機會將「人工生殖法」修法草案審查完畢。（記者陳宇睿攝）

    衛福部長石崇良說，行政院今年年底有機會將「人工生殖法」修法草案審查完畢。（記者陳宇睿攝）

    衛福部推動「人工生殖法」修法，並將較具爭議的代理孕母等脫鉤處理，但草案送入行政院審議後，遲遲沒有進一步消息。衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時指出，行政院年底前有機會將草案審查完畢，也確定先擱置代理孕母相關爭議條文。

    衛福部國民健康署自去年五月公布「人工生殖法」修法草案，規劃將單身女性與女性同志族群納入適用範圍，代理孕母則脫鉤處理，修法草案也在今年上半年送入行政院審議。

    石崇良說，過去人工生殖的原則之一是「懷孕仍以女方自身生產為主」，代理孕母等於打破此一原則，目前雖有廿多國立法放行，但也有四十多個國家明文禁止。

    石崇良更強調，光從健康風險來說，是否能讓懷孕的健康風險從委託者轉移至被委託者、即代理孕母身上，本身就有爭議，如何提供第三方保障、避免階級剝削，需要更多社會討論與配套。

    石崇良：避免階級剝削 需更多配套

    石崇良說，這次修法希望擴大適用對象，讓更多希望有孩子、風險自負的人，可以得到幫助，有爭議的內容則先擱置，該草案行政院年底前應可審查完畢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播