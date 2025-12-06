官我什麼事》衛福部長石崇良：長照3.0若拖延 超高齡台灣難承擔

衛福部部長石崇良指出，若長照3.0無法如期推動，將難以因應快速到來的超高齡社會。（記者陳宇睿攝）

行政院長卓榮泰日前直言若總預算持續卡關，明年要上路的長照三．〇「等於白談」。衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時直言，長照二．〇十年來已把人力、據點與服務基礎「都鋪好了」，若三．〇無法如期推動，台灣將難以承受快速逼近的超高齡浪潮。

長照二．〇 10年來把基礎鋪好了

石崇良指出，台灣年底將正式跨入「超高齡社會」，高齡人口快速成長、長照需求只會愈來愈重，呼籲朝野盡速取得共識。他回顧，行政院推動長照二．〇以來，服務對象從九萬人增至超過七十五萬人，人力從二萬人增加到逾十萬人，社區據點也從七二〇處擴展到一．四萬處以上，但進入三．〇時代，面對勞動人口下滑、需求持續攀升，若仍以擴大人力與服務的方式因應，恐怕已不是社會能承擔的模式。

因此，石崇良說，長照三．〇的政策將從四大方向著手，第一是「預防」，從強化社區活動、銀髮健身、失智預防等，延後失能發生；第二是強化急性後期照顧，協助病人恢復生活功能、回家自立。第三是讓「居家醫療」真正落地，以區域聯防模式打造廿四小時待命醫療群，搭配遠距醫療，減少不必要急診；第四是推動「安寧療護」，結合病人自主權利法，逐步擴大預立醫療決定補助，讓每個人至少有一次機會為自己最後一哩路做決定。

成立專責辦公室 評估新藥納保

除了長照壓力，健保在高價新藥時代同樣面臨制度轉折。近來一劑高達一億元的罕病新藥納入健保，引發社會熱議。石崇良坦言，基因治療、再生醫療快速發展，帶來希望，也帶來巨額支出壓力，迫使健保必須更制度化地決定「要不要給付」。

政府成立「健康政策與醫療科技評估中心」專責辦公室，將推動行政法人化，草案最快本會期送入立法院，目標一年內成立。石崇良說，未來中心將負責三大任務，第一，負責新藥納保前的醫療科技評估；第二，建立「再評估」制度，以真實世界證據持續追蹤藥物成效，必要時將調整給付；第三，強化國際合作，加速評估效率。

億元新藥 設有再評估機制

以近期天價新藥為例，設有二至三年一次的再評估機制，仍須看實際使用成效決定是否續給付。石崇良強調，這並非為單一新藥解套，而是為面對未來大量的高價醫療做制度準備，希望健保不再只是情感與道德的對立，而有一套透明、客觀、專業的評估標準。

