為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣仁義潭「樂山樂水」陶藝 青銀攜手創作

    2025/12/06 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭水庫步道入口處高約三公尺、寬四公尺大型陶藝作品「樂山樂水」。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫步道入口處高約三公尺、寬四公尺大型陶藝作品「樂山樂水」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣文化基金會與自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝家李俊蘭指導番路鄉內甕國小及內甕社區青銀世代，以半年時間攜手創作高約三公尺、寬四公尺大型陶藝作品「樂山樂水」，設置在仁義潭水庫步道入口，昨天揭幕，成為水資源暨觀光勝地新地標。

    內甕學童捏陶 98歲嬤全程參與

    縣長翁章梁、水公司副總經理武經文等昨為作品揭幕，翁章梁表示，「樂山樂水」由社區長輩與學生共同親手創作，讓遊客到仁義潭湖畔可欣賞湖光山色美景，也能欣賞有感情、有溫度的公共藝術。

    嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍說，「樂山樂水」以水資源與嘉義縣山的意象為主題設計，包括柿子、茶葉、咖啡、番茄、稻米、香蕉及哈密瓜農產品入列，遊客可在作品中發現嘉義之美。

    李俊蘭表示，參與創作者有內甕國小全校學生及社區長輩，其中九十歲以上有三位，最高齡九十八歲的張陳月女阿嬤更是全程參與；「樂山樂水」呈現水資源概念、大阿里山的形象及嘉義縣農特產蔬菜水果，並將水庫淤泥環保再應用，創作成咖啡豆，相當逼真。

    內甕國小學生王怡文說，陶藝課程裡可以做自己喜歡的物品，最後放進去燒窯上釉，燒製成的作品很好看，是很難得的經驗；武經文表示，未來台水將持續與地方合作，將水資源結合地方美景與文化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播