嘉縣仁義潭「樂山樂水」陶藝 青銀攜手創作

仁義潭水庫步道入口處高約三公尺、寬四公尺大型陶藝作品「樂山樂水」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化基金會與自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝家李俊蘭指導番路鄉內甕國小及內甕社區青銀世代，以半年時間攜手創作高約三公尺、寬四公尺大型陶藝作品「樂山樂水」，設置在仁義潭水庫步道入口，昨天揭幕，成為水資源暨觀光勝地新地標。

內甕學童捏陶 98歲嬤全程參與

縣長翁章梁、水公司副總經理武經文等昨為作品揭幕，翁章梁表示，「樂山樂水」由社區長輩與學生共同親手創作，讓遊客到仁義潭湖畔可欣賞湖光山色美景，也能欣賞有感情、有溫度的公共藝術。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍說，「樂山樂水」以水資源與嘉義縣山的意象為主題設計，包括柿子、茶葉、咖啡、番茄、稻米、香蕉及哈密瓜農產品入列，遊客可在作品中發現嘉義之美。

李俊蘭表示，參與創作者有內甕國小全校學生及社區長輩，其中九十歲以上有三位，最高齡九十八歲的張陳月女阿嬤更是全程參與；「樂山樂水」呈現水資源概念、大阿里山的形象及嘉義縣農特產蔬菜水果，並將水庫淤泥環保再應用，創作成咖啡豆，相當逼真。

內甕國小學生王怡文說，陶藝課程裡可以做自己喜歡的物品，最後放進去燒窯上釉，燒製成的作品很好看，是很難得的經驗；武經文表示，未來台水將持續與地方合作，將水資源結合地方美景與文化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法