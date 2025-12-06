雲林表演廳老舊漏水 下月閉館整修

位在斗六的雲林表演廳明年1至5月將閉館修繕。（記者李文德攝）

雲林縣表演廳開館超過四十年，內部多處設施老舊、漏水，經數次修繕仍難解，縣府考量票房率攀升，預計明年一月起將閉館整修五個月，另北港表演廳也因漏水同步啟動修繕。文觀處長陳璧君表示，表演廳已老舊，不符現代表演使用需求，若新建所需經費龐大，後續仍有待評估。

陳璧君表示，斗六的雲林縣表演廳從一九八五年開館迄今已有四十一年歷史，使用多年後開始出現設備老舊及漏水問題，經多次修繕，隨極端氣候影響，館舍漏水問題越來越嚴重，新冠肺炎疫情期間大規模更新設備時，曾補強部分漏水處，仍持續有多處滲水問題，另外，A13D-同樣有漏水問題。

請繼續往下閱讀...

陳璧君指出，今年雲林表演廳售票上座率成長至六成二，顯示雲林藝文市場持續擴張，為提供舒適觀看空間，明年斗六、北港雙館同步啟動優化修繕工程。雲林表演廳將斥資一三〇〇萬，明年一至五月進行防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備新增、修繕作業，另北港文化中心家湖表演廳將花費一八〇萬元，二至五月執行防水層維修、反音板更新工程等，預計明年六月恢復節目演出。

陳璧君指出，藝文界、民眾都曾反映希望能有一座新的表演廳，因需要再考量地點，且新建經費龐大，仍有待評估，而今年十二月為修繕前最後檔期，有民歌演唱、喜劇團「今夜無法說相聲之大師走了」、舞鈴劇場「VOLO二部曲-島嶼」雲林國中舞蹈班成果展演「舞憶」及音樂班歲末音樂會「音浪奇航」等，民眾把握年底精彩演出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法