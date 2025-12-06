為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    六甲區長愛鄉梓 自費出版詩影集

    2025/12/06 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南六甲區長陳啓榮自費出書《六甲風采詩影集》，行銷六甲之美。（記者楊金城攝）

    台南六甲區長陳啓榮自費出書《六甲風采詩影集》，行銷六甲之美。（記者楊金城攝）

    台南六甲好山好水好無聊？到任六甲區長六年的陳啓榮帶著公所團隊用心深耕與實際踏查，發現六甲文化、歷史、自然、生態、產業、美食與景點等亮點，特地自費出書《六甲風采詩影集》，寫了一百首詩搭配自己拍的照片出版，行銷六甲之美。

    《六甲風采詩影集》新書昨天發表，內頁分主題美食、觀光旅遊、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術，以及特色建築地圖，行銷六甲好山好水好風景，讓遊客迅速按圖索驥，輕鬆愜意體驗六甲經典小鎮的悠活。

    特別是書中的每一張圖片均搭配一首詩，以及簡單的說明介紹，都出自陳啓榮之手，巧妙又生動的描繪六甲的自然生態，人文歷史與地方產業。

    陳啓榮說，六年前上任六甲區長時，被鄉親打趣說「六甲好山好水好無聊」，讓他不知如何回應，實地探訪後認為只是未系統性挖掘、行銷；六年來，公所因此出版六本六甲文史、產業、地景的專書、摺頁地圖、文創品，這次並且自費出版《六甲風采詩影集》，在公所網站也有電子書連結分享給全國讀者，盼將六甲行銷出去，讓「六甲學」發光發熱，帶動觀光效應。

