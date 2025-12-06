基隆油污染今採樣 若正常將恢復抽水

基隆市政府持續在基隆河碇內段清油污，圖為怪手將河道內油污打撈上岸。 （記者俞肇福攝）

連兩天清碇內大排油污 污染源至今仍未找到

基隆河自今年十一月二十七日發生油污染事件，影響基隆和新北市汐止區十幾萬戶用水，記者實地訪查用水受污染區域，居民、店家均表示自來水已無油味。市長謝國樑昨表示，工務處連續兩天持續清除碇內大排油污，預計今天進行採樣，經第三方公正認證後，若水質認證正常，即可恢復基隆河正常抽水，但坦承污染源至今仍未找到。

台灣自來水公司第一區管理處處長張子中提到，目前當務之急，是希望市府協助找出污染源，另外，請市府繼續排除碇內排水油污，水公司後續再持續進行水質監測與改善。

小吃攤、幼兒園表示 水已沒有油味

記者昨逐一詢問包括安樂區、七堵區、仁愛區、中山區與信義區的小吃攤或學校、幼兒園，是否自來水仍有油污味，獲得的答案都是已經沒有油味，安樂區的建德幼兒園、安心幼兒園園長接獲記者電話，告知從週一清洗水塔，清洗廚房到週三更換濾芯，已經有兩天沒聽到師生或廚工反映有油味；記者詢問賣粿仔湯、米粉湯，或是牛肉麵的小吃攤則表示，事發迄今都已經第九天，真的沒有油味了。

洗水塔、換濾芯 持單據申請補助

針對此次污染，基隆市有十萬多戶民生用水受影響，水公司宣布補助每戶三度水費，住戶自行清洗水塔每戶補助兩度，若是請人清洗水塔，則依單據核銷；基隆市政府日前宣布動用災害預備金，補助每戶更換濾水器的濾芯每戶上限一千元。謝國樑日前宣布民眾相關單據收齊後，可交給里長或區公所民政課收件，收件日期到明年二月十日截止。基隆市政府發言人林廷翰說，基隆市七區區公所前天開始受理收件，尚未有統計申請件數。

有里長私下抱怨，補助申請作業，要填寫個人相關資料，要附上清洗照片（前、中、後），請里長代為傳達與收件，造成里長業務量驟增，不少里長跑去跟區長抱怨。

根據水公司預估，暖暖西勢水庫供給暖暖地區的供水在目前的情況下，到昨日為止，仍有超過十天的供水量，因此供水暫時無虞。

