北市老舊公寓設電梯 僅1.5％獲補助

台北市二〇一五年起開辦補助老舊公寓大廈增設電梯，也逐步放寬條件，不過市議員汪志冰指出，全市推估潛在需求約一萬棟，僅二％取得雜項執照、一．五％獲得補助，進度緩慢。台北市長蔣萬安表示，將請各單位參考新北，研議可行辦法。

台北市府二〇二三年祭出都更五箭，將老舊公寓增設電梯補助額度，從上限二五〇萬元提高至三百萬元，去年放寬資格，由原先的一百％全體所有權人同意，改為僅五十％建物所有權人指派代表人即可申請。

汪志冰說，取得雜項執照進度緩慢，原因在於同一地號有多棟建物共有人過多拉高門檻難以過半數、一樓住戶用不到電梯持反對態度、違建爭議或是取消法定停車位須繳代金等；縱使整合成功，從申請執照、興建到請領補助，順利情況下最短也要歷時約兩年。

她指出，截至今年十月，取得雜項執照得以增設電梯累計一九一件，取得補助者一四九件；相較之下，新北市也有類似人老屋老狀況，今年也修正法條，取消法定車位增設電梯得「免繳」代金，展現更大政策同理心。建築管理工程處長虞積學表示，難推動的主因在於要整合五十％所有權人同意，違章部分建管處會幫忙排除，如施工碰到地面層既存違建，已訂定調處程序，達成共識就自行拆除；無共識則交由建管處依序查報拆除。

