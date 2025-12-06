北市助銷毀非家戶養豬廚餘 延至31日

北市3座焚化廠協助銷毀非家戶養豬廚餘，原開放至12月6日，將延長至12月31日止。（資料照）

行政院正式拍板二〇二七年全面禁止廚餘養豬，並給予廚餘養豬戶一年轉型期，台北市環保局昨表示，配合中央政策調整，北市三座焚化廠協助銷毀非家戶養豬廚餘原開放至十二月六日止，將延長至十二月卅一日止，進廠時間則調整為週一至週六上午九時至下午四時，期間免收代處理費，期屆回歸產源自行依法處理。

週一至週六上午9時至下午4時

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，農業部十月廿二日起全面禁止廚餘養豬，台北市環境保護局隨即宣布開放內湖、木柵及北投三座焚化廠提供台北市內餐廳、旅館、市場、學校等非家戶產源單位免費銷毀廚餘，環保局昨宣布協助銷毀廚餘時間延長至十二月卅一日。

環保局表示，截至四日，已協助處理非家戶養豬廚餘七二六七公噸，後續配合中央政策延長，開放進廠時間十二月卅一日，屆期中央將不再補助相關處理費用，非家戶廚餘產源仍應依廢棄物清理法規定，確實委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理廚餘，善盡使用者付費、污染者付費的廢棄物清理責任。

環保局也呼籲民眾，共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，如民眾住家仍有廚餘須排出，請確實瀝乾水分，交付環保局清潔隊回收。

