社頭織襪芭樂節 看演唱賞燈籠

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節十二至十四日將於社頭芭樂市場登場，為吸引更多遊客及買家上門，公所打造打卡景點，規劃觀光花海、稻草創意裝置藝術區、造型燈籠展示區，還邀請歌手蕭煌奇、張秀卿及新生代樂團芒果醬、麋先生，希望透過觀光和演唱會持續活動熱度。

社頭鄉公所昨天在忠義路旁的稻田宣傳，鄉長蕭浚二表示，今年擴大舉辦「彰化社頭織襪芭樂觀光節」系列活動，在杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻遊客。

社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，綿延約一公里，社頭公有零售市場旁設置二〇二五台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，安排免費接駁車串聯活動會場及各景點，火車站前可租借MOOVO電動輔助自行車，遊客可選擇喜愛的方式輕鬆暢遊社頭。

另外，今年還有「用愛心兌好襪」活動，憑十一、十二月發票二張即可兌換社頭好襪一雙，在活動會場或鄉內各景點拍照打卡，可再兌換一雙，限量好襪，送完為止。

