鹿港黑水虻廠去化廚餘飄臭 居民抗議

彰化縣鹿港鎮羽田公司利用黑水虻處理廚餘，但長期排放的臭酸味讓當地居民受不了，雖然縣議員藍駿宇今年十月底就在議會質詢時要求縣府加強稽查、督促改善，但問題始終沒解決，居民還是得緊閉門窗，嚴重影響生活。

縣議員楊妙月、藍駿宇及鹿港鎮長許志宏，昨天陪同上百位居民到羽田公司前抗議，民眾舉布條高喊「拒絕惡臭、搬離洋厝」、「還我開窗權」等口號，要求遷廠。

請繼續往下閱讀...

居民表示，味道聞起來像腐敗的酸味混著油耗味，濃到連在家吃飯都會反胃。藍駿宇指出，業者承諾改善卻未見成效，他要求縣府用最大公權力要求停止生產。楊妙月說，七月十八日曾召開協調會，居民提出若未改善，明年一月十八日應搬離洋厝。

抗議過程中，業者一度否認臭味，引發民眾不滿，後來業者表明持續改善中，但需要時間，也研議將廚餘移至他處處理。

環保局表示，從去年十二月至今，已派員到羽田公司進行超過廿次稽查與輔導，針對違法部分開出罰單，累計裁處一〇五萬元，今年五、八及九月針對周界異味進行檢測，結果皆符合現行法規標準。已再次要求業者加強密閉作業、提升異味收集效率、強化除臭設備，一旦再發現違規一定依法從重處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法