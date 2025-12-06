台中市府視覺宣傳盡是盧秀燕 遭疑置入行銷

台中近年辦購物節均以市長盧秀燕為宣傳主視覺。（記者蘇孟娟攝）

台中市近年來宣傳市府相關活動時均以台中市長盧秀燕為視覺焦點，出現「滿城盡是盧秀燕」景象，市議員林德宇痛批根本「假宣傳、真置入」，花公家預算讓盧博取個人聲量與媒體曝光度，盧連接受媒體專訪都安排在市政大樓進行，盧的市長任期剩一年，將嚴格要求新聞局不得再置入性行銷盧秀燕。

新聞局︰以市政為核心

新聞局表示，市府行銷以「市政內容」為核心，並非塑造市長個人形象，以官方臉書粉絲專頁為例，城市吉祥物「石虎家族」代言比例達廿一％，市長代言僅佔四％，足證市府以城市品牌與施政資訊為主軸推廣。

盧秀燕市長任期進入倒數計時，近日她屢躍媒體版面拚聲量，更拋第四次政黨輪替，遭外界解讀是在鋪陳她下一步，甚至攻二〇二八年總統大位。

林德宇昨在議會質疑，近幾年台中市各項活動均以盧秀燕為宣傳視覺焦點，「到處是盧秀燕」，不只新聞局，市府各局處的活動或政令宣傳重點全以盧秀燕為重點，「假宣傳、真置入」早已令很多人看不慣，預算法有規範「不得以置入性行銷方式進行」，光新聞局政令、政績宣導的預算一般事務費編列四千七百餘萬，其他各機關也有編相關的媒宣標案，明年是盧的市長任期最後一年，任期屆滿前一定會有很多廣宣、媒體專訪，要求落實預算法，嚴禁做首長的置入行銷。

