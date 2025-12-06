台中明年交通罰鍰收入編23.5億 挨批搶錢治理

罰款用途不明 議員要求刪10億 交局︰依近3年平均編列 用於總體建設

台中市交通違規罰款收入年年增加，市府明年交通罰鍰歲入預算又編列高達廿三．五億元，市議員李天生及張芬郁、陳俞融等人痛批，警方開單不手軟，「把市民當提款機」，但罰款用途不明，要求刪減罰鍰歲入預算十億元，張芬郁更揚言罰鍰收入無法讓交通環境改善，全刪才合理；交通局長葉昭甫指出，罰鍰歲入是依近三年的平均罰鍰額度編列，均納入市庫總體建設運用。

綠議員批把市民當提款機 事故還更多

李天生與陳俞融都質疑，台中科技執法測速照相設備數量名列全國第二，交通違規罰鍰收入年年破廿億元，去年編廿八．九八億歲入，決算增至廿九．五億，明年相關歲入又編廿三．四一億元，根本把市民當成市府的「專屬提款機」。

張芬郁批評，台中到處存在交通違規陷阱，騎樓停車問題不解決，市民罰單收不完，也有民眾反映，交通局沒有任何規範，就塗銷廿米以上道路的快慢車道分隔線，造成車輛隨意停放、影響通行，讓交通變更亂，罰單開更多。

罰鍰收入僅1％上繳國庫 99％留地方

李天生與陳俞融另指出，依規定，各縣市政府舉發案件交通罰鍰收入僅一％上繳國庫，高達九十九％都留在地方，罰款幾全由市府運用，但今年一至八月交通事故數破四萬五千件，死傷人數居六都第一，「罰越多、事故越多」，盧市府罰單拚命開，把罰款當作穩定財源，卻不改善道路工程、交通亂象，以「懲罰性交通」代替交通治理，要求刪除十億元不合理罰鍰歲入，呼籲市府停止「搶錢治理」。

張芬郁︰沒改善交通環境 應該全刪

張芬郁更表示，罰鍰收入無法讓交通環境改善，編列廿三．四一億元罰鍰歲入就沒有意義，要求全數刪除。

