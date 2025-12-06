台中泳池開槍案「蓋牌」 警局長稱保護兒童

台中市10月間驚爆男子闖進游泳池對孩童開槍，市警局長吳敬田昨稱基於兒少保護不能講。（記者蘇孟娟攝）

吳敬田扯兒少法 指2童年幼不能講 議員質疑砸車案也有未成年卻公布 根本雙標

台中市驚爆國慶日當天有吸毒男持槍闖進民間游泳學校，甚至對教練、兩名孩童扣扳機，幸未擊發；事件遲至本月三日因台中地檢署起訴書才曝光，震驚各界，台中市警局遭撻伐「蓋牌」重大治安事件；台中市警局長吳敬田昨稱，因兩童年幼，「基於兒少保護當然不能講」，台中市長盧秀燕也力挺警方的處理流程正確，「敲鑼打鼓過多關切恐讓兩童面臨龐大壓力」，挨批瞎扯兒童及少年福利與權益保障法粉飾太平。

律師︰不洩漏個資 可適度說明

律師李學鏞表示，兒少法保障兒童權益，只要不洩漏兒童個資與辨識細節，警方在重大公共或治安風險事件上仍應即時適度對外說明。

台中市爆發吸毒男闖游泳池對幼童開槍事件，據了解，該泳校設有密碼門禁管制，涉案陳男當天在吸毒後神智不清，踹門破壞門禁進入泳池後犯案， 對於案發經過，泳池業者昨低調不願受訪。

但台中市警局事發後將案情「輕描淡寫」為停車場持槍砸車案，對毒蟲持槍進泳池對兩幼童開槍等案情絕口不提，事隔近兩個月後完整事件才曝光，遭各界強烈撻伐「蓋牌」。

盧秀燕證實當天就獲報 挺處理正確

盧秀燕昨在議會答詢時證實當天警察局就已向她報告此案，包括市議員陳淑華、陳俞融及蔡耀頡痛斥，上從盧秀燕、下到市警局全在「蓋牌」，不敢讓市民知道有毒蟲闖泳池還對學童開槍，盧秀燕甚至在忙購物節抽獎，歌舞昇平、粉飾太平。

吳敬田先反駁表示「隔天有十一家媒體報導」，沒有蓋牌，遭打臉案件被避重就輕成「停車場持槍砸車」，媒體根本不知道有泳池開槍案情；吳敬田改稱，兩童年僅六、七歲，「基於保護兒童」、依兒少法不能講，還說，「起訴後自然就公布了」。

未通報教育局及社會局 輔導空窗

蔡耀頡質疑，該案停車場砸車部分車內也有未成年人，警方卻可以公布，根本雙標卸責；甚至未通報教育局及社會局讓飽受驚嚇兒童出現輔導空窗期。

盧秀燕則力挺警察局不造成過度恐慌，後續幼童要不要輔導「由家長自行決定」，避免過度干擾。

台中市驚爆國慶日當天有男子闖進民間游泳學校對孩童扣扳機，圖為泳池入口。（記者許國楨攝）

