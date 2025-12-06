為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《預定年底營運仍無動靜》竹市站前購物廣場 整修改裝中

    2025/12/06 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市站前晶品城複合商場原預定年底重新開業，至今還無動靜。（記者洪美秀攝）

    新竹市站前晶品城複合商場原預定年底重新開業，至今還無動靜。（記者洪美秀攝）

    新竹市火車站前「晶品城購物廣場」二〇一六年開業，營運不到八年，去年三月封館休業至今，超過一年半，原先傳出承包業者擬將商場改做長照中心，因各界批評將火車站前的精華商圈變死城而作罷，業者今年四月再向市府申請回歸複合式商場經營，原預定年底營運，但至今仍無動靜，重新營運時程一拖再拖。

    市府表示，業者今年四月申請多目標使用，回歸複合式商場經營，已在招商中，相關權利金都依契約規定繳納，已要求業者加速招商及籌備營運事宜。

    位在新竹火車站前的晶品城廣場原是做停車場及多功能商場使用，二〇一六年十月開幕後，引進金色三麥、乾杯、勝博殿等知名連鎖餐飲，隨著竹市百貨消費市場轉移、站前廣場及舊城區人潮沒落，加上前幾年受疫情影響，面臨營運困境。去年三月晶品城宣布停業，至今超過一年半，八月間傳出有工程車在晶品城進出，預定年底開館營運，但至今仍靜悄悄。

    市府說，晶品城大樓仍進行整修改裝工程，並同步招商中，立體停車場照常營運，提供六一三個汽車格及一二三二個機車格。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播