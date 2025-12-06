《預定年底營運仍無動靜》竹市站前購物廣場 整修改裝中

新竹市站前晶品城複合商場原預定年底重新開業，至今還無動靜。（記者洪美秀攝）

新竹市火車站前「晶品城購物廣場」二〇一六年開業，營運不到八年，去年三月封館休業至今，超過一年半，原先傳出承包業者擬將商場改做長照中心，因各界批評將火車站前的精華商圈變死城而作罷，業者今年四月再向市府申請回歸複合式商場經營，原預定年底營運，但至今仍無動靜，重新營運時程一拖再拖。

市府表示，業者今年四月申請多目標使用，回歸複合式商場經營，已在招商中，相關權利金都依契約規定繳納，已要求業者加速招商及籌備營運事宜。

請繼續往下閱讀...

位在新竹火車站前的晶品城廣場原是做停車場及多功能商場使用，二〇一六年十月開幕後，引進金色三麥、乾杯、勝博殿等知名連鎖餐飲，隨著竹市百貨消費市場轉移、站前廣場及舊城區人潮沒落，加上前幾年受疫情影響，面臨營運困境。去年三月晶品城宣布停業，至今超過一年半，八月間傳出有工程車在晶品城進出，預定年底開館營運，但至今仍靜悄悄。

市府說，晶品城大樓仍進行整修改裝工程，並同步招商中，立體停車場照常營運，提供六一三個汽車格及一二三二個機車格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法