    生活

    台鐵內壢後站 規劃新闢人行便道

    2025/12/06 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    內壢車站跨站天橋將增設東側出入口與人行空間，串聯興仁路一段廿巷。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府交通局規劃在台鐵內壢車站的新建跨站天橋，增設東側出入口，並開闢兩公尺寬的人行空間，串聯中壢區興仁路一段廿巷，縮短民眾經莊敬路、西側出入口通往車站的距離約一百公尺，讓搭乘台鐵通勤通學的民眾更方便。

    跨站天橋增設東側出入口

    台鐵內壢站跨站天橋方便民眾往來前、後站，步出後站目前可通往莊敬路，但難以前往東側的興仁路，立委魯明哲前天邀集交通部鐵道局、台電公司、交通局、基進建設、遠東資源開發等人員會勘，決議增設跨站天橋的東側出入口，並開闢通往興仁路的人行空間。

    交通局規劃利用自立段數筆土地，闢建兩公尺寬的人行空間，以串聯興仁路一段廿巷，巷底既有圍籬將拆除，方便民眾步行通往興仁路。

    魯明哲說，本案涵蓋市府養護工程處、中壢區公所的養護範圍，以及兩筆開發商的土地，協調後都同意提供土地。

    魯明哲表示，台鐵每日停靠內壢站一四三車次、通過八十二車次，車站日運量近兩萬人次，尖峰時段旅運每小時高達一千二百人次，闢建東側出入口可讓民眾往內壢站搭車的距離縮短約一百公尺，原來人潮較多的西側出入口與莊敬路，也能分流改走東側出入口與興仁路，提高便利性，節省學生等通勤族時間。

    圖
    圖
