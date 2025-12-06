桃市議會聯審明年總預算 擱置20.8億

桃園市議會昨天完成聯席審查桃園市二〇二六年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，市府編列明年歲出規模一七八〇．四億元創新高，聯審共擱置近廿．八億元，以工務局補助道路基金十六．一億元最高，議會將於十日二、三讀總預算案，依照慣例，府會及三黨團事先將會協調。

歲出編列逾1780億元 創新高

今年度總預算歲出原編一七一一．九八億元，去年府會協商刪除二．五億元，並由市府自行調整科目、金額，據悉，明年度總預算也將朝此方向邁進。

議員陳雅倫表示，道路基金明年度預算編列十六．一億元，比今年增加約五．二億元，但市民日常感受道路反覆開挖、修補不佳、處處坑洞顛簸難行，例如龜山區復興一路、振興路，她索資監督預算用途、施作細項等，相關局處僅以一張A4紙粗略資料回覆，無道路養護評估、改善成效紀錄等內容，不利議會審查，更無法對市民負責，因此提案通過擱置道路基金預算。

擱置補助道路基金16億最多

此外，遭擱置較大筆的預算包含經濟發展局應用加速器擴散創新研發等預算四一五〇萬餘元、智慧城鄉發展委員會的資訊服務費四五〇〇萬元。

受立法院修正通過財政收支劃分法影響，桃市明年度統籌分配稅款較今年度增加二九五億元，但中央減少計畫型補助一五四億元，桃市實際增加一四一億元，讓歲入歲出差短由今年一五五億餘元縮減至一二〇億元，另歲出預算增加七十．九億元，但經常門預算減少近十七億元，資本門增加近八十七億元，成長廿三．三四％。

10日二、三讀 府會、黨團先協調

與去年總預算相比較，增加最多的是交通運輸網類（含捷運）近七十億元、瓶頸道路打通十七億餘元，教育類增加卅三億餘元，包含校舍整建、生生喝乳品、學校老舊廁所整修等，文化觀光預算增加三億元，老人福利、體健設施各約四億元，對復興區補助增加一億元。

