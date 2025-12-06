為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苑裡順天段1800噸廢棄物未清 環局挨批消極

    2025/12/06 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣議員陳品安昨在縣政總質詢時指出，苑裡鎮順天段與房南段爆發堆置廢棄物案，順天段被發現大量含毒廢玻璃、廢塑膠與集塵灰太空包；房南段曾因火災造成空污，更發現堆置於順天段相似的集塵灰固化塊，由於兩塊地距離僅一．八公里，加上租地者皆已死亡，要求環保局積極處理。

    被濫倒有毒廢玻璃、廢塑膠

    陳品安表示，順天段仍有約一千八百噸廢棄物未清理，環保局今年五月十二日要求地主提出廢棄物處理計劃書，但地主置之不理，行為人又已過世，她認為環保局應先算出清運費用，再由地主繳納，若地主不繳應強制執行，她要求環保局應更主動積極，並與檢警聯絡。

    環局：已各開罰百萬 將按次連罰

    縣長鍾東錦答詢說，環保局不夠積極，既然已查到兩家廢棄物源頭，應馬上移送地檢署；縣府若用公帑幫業者清運，縣民不會同意，且行為人是人頭非老闆，應採取更強硬手段。

    環保局長陳華盛表示，全案近期將簽辦，針對強制代理清運，估算費用需三千多萬，現場揚塵將以帆布覆蓋、土壤則已公告為控制場址，並要求三名行為人提出土壤控制計畫書，至目前行為人仍未提出，已分別開罰一百萬，並將按次開罰，至於地下水，明年會打水井繼續監測。

