    首頁 > 生活

    粉紅超跑到高雄 四大天后今明岡山遶境

    2025/12/06 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    白沙屯拱天宮媽祖在高雄遶境3天，信眾跪地「鑽轎底」祈福。（記者李惠洲攝）

    白沙屯拱天宮媽祖在高雄遶境3天，信眾跪地「鑽轎底」祈福。（記者李惠洲攝）

    有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，昨天起三天在高雄遶境，先與紅毛港朝天宮媽祖進行「海神同慶—雙媽巡安賜福遶境」，首站到前鎮漁港，並從高雄區漁會起駕，晚間夜駐駕紅毛港朝天宮，沿途粗估吸引數萬信眾隨行、跪地「鑽轎底」祈福、擺香案膜拜，今天及明天在岡山區，與岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮媽祖的「四大天后」合體遶境。

    警方提醒，欲前往岡山區參加「高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖贊境賜福遶境」的民眾，最好搭乘捷運、台鐵或公車，因部分路段清晨六點半就已全線封閉，例如公園北路口、公園西路壽峰橋、公園東路與壽華路口、公園路與壽天路口、中華橋與阿公店路二段路口；遶境路線也會隨時依人潮彈性管制，必要時管制車輛進入。

    昨天的遶境活動從上午九點半先在穩發漁業公司停駕，十點從高雄區漁會起駕出發，還登上遠洋漁船華珊參零壹號，行經華偉漁業集團、富明集團、佛公天后宮、草衙朝陽寺、草衙五千宮、慈正宮、明正堂、南海清宮、三天宮、碧天府、金龍太子宮、紅毛港城隍廟，晚間六點卅分夜駐駕紅毛港朝天宮。

