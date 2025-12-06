為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    LaLaport 、東南米樂插旗 高雄百貨版圖將洗牌

    2025/12/06 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    好市多亞灣新店正趕工中。（擷取自臉書高雄好過日）

    好市多進駐亞灣 明年陸續開幕 漢神、夢時代面臨最強挑戰

    位於衛武營國家藝文中心對面的LaLaport高雄，將於十九日舉行上樑儀式，象徵主結構工程已進入尾聲，預計明年第三季開幕；此外，好市多亞灣新店與「東南米樂PLAZA」也正趕工中，預計明年中一起完工。

    LaLaport19日上樑 明年第3季開幕

    LaLaport 高雄緊鄰捷運橘線鳳山西站，樓高七層，總面積六．二萬坪，店舖面積二．一萬坪，預計引進超過二七〇個日系與國內外品牌。

    LaLaport高雄於前年六月底動土後，目前RC主結構體即將完成，台灣三井不動產公司將於十九日舉行上樑儀式，目前仍按進度預計於明年第三季開幕，這也是繼台中、台北後，台灣第三座LaLaport。

    位於人口最多鳳山區、雙捷運交會

    百貨業界分析，LaLaport高雄的交通便利，未來有雙捷運交會，位於人口最多的鳳山區，尤其日資背景受台灣消費者青睞，加上預計二〇二八年完工的富邦凹子底開發案（漢神三館確定進駐），未來將成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者，高雄的百貨版圖將重新洗牌。

    好市多亞灣店、東南米樂明年中完工

    此外，全國第一家的好市多高雄店，因租約到期將搬到高雄軟體園區旁的亞灣八十期重劃區，已於今年二月動土，規劃四層樓、面積近一．四萬坪，停車位逾千個，經過近十個月趕工，目前已大致完成結構與外牆，預定明年中完工。

    好市多另一側的六千多坪土地，低密度的開放式商場「東南米樂PLAZA」，規劃十二棟二層樓的街邊店面，共廿四間品牌商店，目前也正架設鋼骨，同樣預定於明年中完成，引進店種預計和同集團的五福商場、達麗米樂商場街邊店類似，以連鎖餐飲、快時尚為招商目標。

    LaLaport 高雄主結構工程已進入尾聲。（記者葛祐豪攝）

