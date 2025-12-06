《今年1至10月》屏東測速照相見成效 罰單減2成

往墾丁的測速照相的罰單已明顯降低。（記者葉永騫攝）

測速桿138支非六都最多 交通隊：實際運作只有36支 觀光人潮未受影響

內政部警政署在立法院答詢時指出，屏東縣固定測速照相桿有一百三十八支，在非六都縣市中最多，全國第三，不少民代認為測速照相太多會嚇跑觀光客；屏東縣交通隊表示，實際運作的測速桿只有三十六支，未來將配合警政署的規定調整執法位置。

屏東縣議員張榮志等人在議會質詢時，批評屏鵝公路南下到墾丁的測速照相桿太多，影響遊客到屏東旅遊意願，恐讓恆春半島低迷的觀光業雪上加霜。

縣長：避免開快車 必須設置

縣長周春米表示，今年十一月間恆春才發生特斯拉高速行駛造成一死七輕重傷慘劇，說明設置測速照相設備有其必要性，到屏東旅遊，一定要避免開快車造成意外。

屏東縣交通隊長謝志鴻表示，目前全台共有測速照相設備一千八百零九處，新北二百五十一處居首、台中二百一十四處次之，屏東以一百三十八處名列第三；但若看「實際啟用」與「密度」，屏東一千四百六十公里道路中，實際運作的測速桿僅三十六支，比基隆、宜蘭、新竹、苗栗等縣市要少，平均每四十公里一支，且今年一至十月固定測速取締件數較去年同期已減少二成，從五萬多件降到四萬多件。

將配合警政署規定調整執法位置

謝志鴻說，屏鵝公路南州至墾丁南灣一百四十二公里設有十五支測速桿，實際執法的僅四支，平均每三十五公里一支，且今年迄今進入墾丁車流由去年同期一百七十四萬輛成長至近一百九十三萬輛，觀光人潮並未受影響。

謝志鴻說，警政署將就固定式測速照相設置研議量化標準，屏東縣警局交通隊將配合辦理，依新制盤點及優化屏東縣測速照相設備設置地點。

