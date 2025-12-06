為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠島、台東市道路坑洞 被諷路不平專案

    2025/12/06 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東市中華路因下水道工程挖挖補補，回填未完全平整，造成行車不適。（記者黃明堂攝）

    台東市中華路因下水道工程挖挖補補，回填未完全平整，造成行車不適。（記者黃明堂攝）

    台東縣議員王姷力昨天在議會批評綠島鄉環島道路坑坑洞洞，與台東市馬路平整如天差地別；不過，台東市民也嘆以前的路平專案現在根本變成「路不平專案」，因挖下水道，處處補丁、行車跳動，不是王姷力說的那麼平。

    議員說民眾調侃買100顆雞蛋 回到家剩1顆

    王姷力在質詢時展示綠島道路水泥路面坑坑洞洞、標線模糊影像，再放映台東市區平坦的柏油路，以鮮明對比指綠島的路已讓「摔倒不少人」，愧為國際級的觀光島嶼。她批縣府對廠商的監督不力，導致工程品質粗糙不堪，民眾都調侃買一百顆雞蛋，回到家只剩一顆！她要求未來公所提出馬路友善計畫時，縣府對於廠商的要求一定要特別嚴格，避免重蹈覆轍。

    台東市民對路不平也有極大民怨，認為根本不像王姷力所說的那麼平整，事實上，近年來市區道路，特別是大豐地區路面因下水道工程，到處都挖挖補補，且補的不平整，有凸有凹，還有很多人孔蓋，筋骨不好的人騎機車稍不注意，就被彈跳到骨頭快拆散，早年的路平專案早就被路不平專案取代了！

    縣府建設處長蔡勝雄說，離島鋪設柏油面臨的主要難題在於柏油運送困難及當地設置拌合場的量能不足，所以只能以水泥鋪路，目前有屏東科技大學提出冷料拌合的新技術，未來若此技術成熟並通過驗證，將是解決離島鋪設柏油的重大契機。

