環狀線新埔民生站地下道工程爆爭議 終止契約

捷運局︰無故不進場 扣留7400萬 廠商︰拖欠2、3年款項不給將提告

新北市府二〇二〇年新建捷運環狀線新埔民生站地下道，五年遲未完工，大幅影響民生路交通與商業活動，期間釀成疑似鄰損、滲水意外，民怨不斷。市議員石一佑昨日指控施工廠商萬德營造公司「落跑」，市府未盡監督之責。捷運工程局長李政安說，萬德十月廿四日起無故不進場施工，已終止契約並扣下約七千四百萬元款項。萬德陳姓負責人喊冤表示，捷運局拖欠二、三年款項不給，且拒絕變更有疑慮的設計，將提告維護權益。

5年未完工 疑鄰損、滲水惹怨

石一佑批評，八月有居民質疑現場未施工，她調查發現現場監工主任及技師分別已在九月、十月離職，廠商落跑；她說，該工程二〇二〇年以三．九八億元標出，期間三度變更契約、追加經費，總經費高達六．四九億元，且地下道並未與捷運站共構，使用率低下且衍生治安疑慮，籲市府研議還路於民。

捷運局︰會負責鄰損修復責任

李政安回應，萬德財務出現問題，十月廿四日開始無故不進場施工，十一月五日起已三度要求進場施工未果，工程進度落後卅四％，十二月四日已終止契約，並扣留工程款、保留款與履約保證金約七千四百萬元作為支付損害差額，捷運局也會負責鄰損修復責任，另仍有四．一七億元尚未施工估驗；至於工程圍籬佔用民生路人行道及道路，東側工區十二月十日將退縮圍籬恢復道路，西側工區已開始辦理退縮圍籬。

廠商質疑設計錯誤 捷運局否認

陳姓負責人反控，公司施工三年，捷運局設計遭審計處糾正可能造成機關重大損害，其設計工法恐釀鄰損，但捷運局卻不承認設計錯誤；公司依約按設計圖施工，且不能隨意變更、提替代方案，但原設計有疑慮，公司做四種設計工法建議，捷運局拒絕變更，且拖欠二、三年款項未按月依契約計價，十月份公司已無法再做下去，一定會告捷運局。

陳姓負責人表示，「如果我沒有做，怎麼有六、七千萬讓它扣？」、「它沒有按照契約規定給我計價，這麼可惡的事情還敢拿出來講」，捷運局不辦理變更、不給錢、不登記進度，再怪他的責任「這樣合理嗎？」

捷運局回應，審計處是指出施工現場未依替代工法決議施工及試驗疑義，且開挖過程二次漏水施工瑕疵屬施工廠商責任，沒必要辦理變更設計，且施工計價皆依契約核實給付，如後續進入法律程序，證據會說明一切。

