光復衛所洪災全毀 扶輪社捐助設備

國際扶輪社捐贈巡迴醫療車給光復鄉衛生所，衛生所主任林春孝發動新車，感謝各界愛心。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災，光復鄉衛生所也被泥流侵襲，設備全毀，醫療巡迴車也被大水沖走，國際扶輪社發起募款，昨捐贈巡迴醫療車、公務機車及醫療器材、辦公設備等等，幫助衛生所重建。光復鄉衛生所主任林春孝分享，災後一度陷入絕望，但社會各界的愛心像是蠟燭，點亮最深的黑暗，「光復鄉衛生所會和災民一起站起來」。

光復鄉衛生所也是馬太鞍堰塞湖洪災受災戶，醫療車、器材都泡水無法使用，林春孝說，災後至今兩個多個月，災民多多少少都有創傷壓力症候群，只是程度上的差異。他說，在最黑暗的時刻，多虧有來自全國各地的鏟子超人幫忙、善心團體送來物資，一點一滴幫助家園恢復原貌。

日本姊妹社也參與募款

捐贈儀式在光復鄉衛生所舉行，包括花蓮縣衛生局長朱家祥、光復鄉長林清水、國際扶輪三四八二地區總監馬偕醫院總院長張文瀚、台北市大稻埕扶輪社長呂修平以及延平、城中等多個扶輪社長均出席。

三四八二地區總監張文瀚說，感謝包括日本姊妹社參與募款，購置巡迴醫療車、八輛機車、無線手持超音波等大批醫療器材以及電腦、印表機等辦公設備。

災區在重建卻有人趁機詐騙災民，一名曾姓男子向災民自稱是善心團體，要送家具、家電，但須補貼運費，騙走十六人合計得款七萬餘元，警方上月廿八日在光復車站逮獲曾姓男子，昨被花蓮地檢署依涉犯刑法詐欺取財罪嫌提起公訴。

